Игорь Комаров и Артём Здунов посетили литейный комплекс «РМ Рейл»

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8 июля полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Республику Мордовия вместе с временно исполняющим обязанности Главы РМ Артёмом Здуновым посетил ООО «ВКМ-Сталь». Это один из крупнейших литейных комплексов в России, выпускающий стальное и чугунное литье для железнодорожной, автомобильной и нефтегазовой промышленности.
Полпред Президента в ПФО и Врио Главы РМ осмотрели производственные мощности предприятия, оценили модернизацию линий. Например, мощности плавильного участка усилили дополнительной печью итальянского производства. Обновление позволило сократить ручной труд, контроль за процессом полностью автоматизирован. Дальнейшие планы предприятия связаны с продолжением реновации и наращиванием объемов выпуска среднего и мелкого литья.
Также на «ВКМ-Стали» активно занимаются обучением персонала. Ежегодно 10 человек из коллектива получают высшее металлургическое образование. Формируется собственный кадровый резерв. Средний возраст управленца на производстве - 32 года, и каждый из них прошёл путь от специалиста или рабочего до ответственного по направлению.
Игорь Комаров обратил особое внимание руководства завода, что работа с персоналом, создание для работников достойных условий труда - это одно из важнейших направлений политики предприятия.
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