В Саранске опубликован июльский график работы мобильных пунктов вакцинации

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В микрорайонах Саранска продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Чтобы сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. В июле мобильные пункты будут располагаться по следующим адресам:
9 июля
в районе дома №59А по ул. Веселовского (с 9:30 до 15:30)
в п. Гагарина (с 8:00 до 15:00)
в районе дома №100 по ул. Волгоградской (с 16:30 до 20:00)
10 и 11 июля
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
12 июля
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе дома №9а по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 15:00 до 20:00)
13 июля
у Юго-Западного рынка на ул. Комарова (с 9:00 до 15:00)
14 июля
в районе домов №19, №21 по ул. Косарева (с 16:30 до 20:00)
15 июля
в районе дома №21 по пр. 60 лет Октября (парковка перед магазином «Пятерочка») (с 9:30 до 15:30)
в районе дома №3/1 по ул. Косарева (с 15:00 до 20:00)
16 июля
в районе дома №40 по ул. Веселовского (с 9:30 до 15:30)
17 и 18 июля
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
19 июля
в районе дома №9/2 по ул. Т. Бибиной (с 15:00 до 20:00)
20 июля
у гипермаркета «Магнит» по улице Севастопольской (с 9:00 до 14:00)
у дома №100 по улице Волгоградской (с 15:00 до 20:00)
21 июля
в районе дома №21 по пр. 60 лет Октября (парковка перед магазином «Пятерочка») (с 9:30 до 15:30)
в районе корпусов 1, 2 дома №41 по улице Косарева (с 16:30 до 20:00)
22 июля
в п. Озерный (с 9:00 до 13:00)
в районе дома №19А по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)
в районе дома №27 по улице Гожувской и дома №32 по улице Лихачева (с 15:00 до 20:00)
23 июля
у рынка «Заречный» (с 09:00 до 14:00)
в районе дома №9А по ул. Семашко (с 9:30 до 15:30)
в с. Горяйновка (с 15:00 до 18:00)
24 и 25 июля
у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)
26 июля
в с. Макаровка (с 9:00 до 14:00)
в районе дома №5 по ул. Сураева-Королёва (с 15:00 до 20:00)
27 июля
в районе дома №3А по ул. А. Лусс (с 9:30 до 15:30)
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
в районе дома №3/1 по улице Косарева (с 15:00 до 20:00)
28 и 29 июля
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
30 июля
у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)
в п. Гагарина (с 9:00 до 14:00)
в районе домов №37, №41 по ул. Гожувской (с 15:00 до 20:00)
31 июля
у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)
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