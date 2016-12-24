В Саранске опубликован июльский график работы мобильных пунктов вакцинации

В микрорайонах Саранска продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Чтобы сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. В июле мобильные пункты будут располагаться по следующим адресам:

9 июля

в районе дома №59А по ул. Веселовского (с 9:30 до 15:30)

в п. Гагарина (с 8:00 до 15:00)

в районе дома №100 по ул. Волгоградской (с 16:30 до 20:00)

10 и 11 июля

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

12 июля

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе дома №9а по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 15:00 до 20:00)

13 июля

у Юго-Западного рынка на ул. Комарова (с 9:00 до 15:00)

14 июля

в районе домов №19, №21 по ул. Косарева (с 16:30 до 20:00)

15 июля

в районе дома №21 по пр. 60 лет Октября (парковка перед магазином «Пятерочка») (с 9:30 до 15:30)

в районе дома №3/1 по ул. Косарева (с 15:00 до 20:00)

16 июля

в районе дома №40 по ул. Веселовского (с 9:30 до 15:30)

17 и 18 июля

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

19 июля

в районе дома №9/2 по ул. Т. Бибиной (с 15:00 до 20:00)

20 июля

у гипермаркета «Магнит» по улице Севастопольской (с 9:00 до 14:00)

у дома №100 по улице Волгоградской (с 15:00 до 20:00)

21 июля

в районе дома №21 по пр. 60 лет Октября (парковка перед магазином «Пятерочка») (с 9:30 до 15:30)

в районе корпусов 1, 2 дома №41 по улице Косарева (с 16:30 до 20:00)

22 июля

в п. Озерный (с 9:00 до 13:00)

в районе дома №19А по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)

в районе дома №27 по улице Гожувской и дома №32 по улице Лихачева (с 15:00 до 20:00)

23 июля

у рынка «Заречный» (с 09:00 до 14:00)

в районе дома №9А по ул. Семашко (с 9:30 до 15:30)

в с. Горяйновка (с 15:00 до 18:00)

24 и 25 июля

у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)

26 июля

в с. Макаровка (с 9:00 до 14:00)

в районе дома №5 по ул. Сураева-Королёва (с 15:00 до 20:00)

27 июля

в районе дома №3А по ул. А. Лусс (с 9:30 до 15:30)

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

в районе дома №3/1 по улице Косарева (с 15:00 до 20:00)

28 и 29 июля

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

30 июля

у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)

в п. Гагарина (с 9:00 до 14:00)

в районе домов №37, №41 по ул. Гожувской (с 15:00 до 20:00)

31 июля

у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)