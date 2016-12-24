Для вакцинированных или переболевших россиян при въезде в Россию отменили ПЦР-тест!

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Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян из-за рубежа. Так, привитые или переболевшие COVID-19 смогут не сдавать ПЦР-тест после возвращения в страну.

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