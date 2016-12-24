В Мордовии продлен особый противопожарный режим

Хлоркой по вирусу
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
Согласно постановлению Правительства РМ на территории всей республики особый противопожарный режим продлен до 30 июля. В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Так, на граждан могут налагаться штрафы в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
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