В Мордовии продлен особый противопожарный режим

Согласно постановлению Правительства РМ на территории всей республики особый противопожарный режим продлен до 30 июля. В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Так, на граждан могут налагаться штрафы в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.





