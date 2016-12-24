В День семьи, любви и верности 13 саранских пар зарегистрировали свой союз

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Несмотря на будний день, в ЗАГСах Саранска 8 июля было немало желающих официально соединить свои сердца. В символичный праздник, День семьи, любви и верности, в столице Мордовии состоялось 13 церемоний регистрации брака.

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