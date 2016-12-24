В День семьи, любви и верности 13 саранских пар зарегистрировали свой союз

Серийный «маньяк»
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
Несмотря на будний день, в ЗАГСах Саранска 8 июля было немало желающих официально соединить свои сердца. В символичный праздник, День семьи, любви и верности, в столице Мордовии состоялось 13 церемоний регистрации брака.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
Руководитель республики проконтролировал ход дорожных работ в Саранске и Рузаевке
В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
Приезжающие из Москвы вахтовики заражают коронавирусом в Мордовии целые семьи
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
Врио Главы Мордовии заявил, что чувствует себя хорошо
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией