Игорь Комаров и Артём Здунов оценили систему подготовки кадров на заводе «Рузхиммаш»

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вместе с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым 8 июля посетили завод «Рузхиммаш», где уже весной этого года открылась так называемая Фабрика знаний и умений.

Как пояснил президент «РМ Рейл» Константин Данилов, этот многопрофильный учебный центр позволяет сотрудникам получать профессиональное и развивающее обучение, сейчас здесь действует 14 направлений подготовки - они рассчитаны не только на вновь принятый персонал, но и на тех специалистов, которых переводят из одного структурного подразделения в другое. Есть образовательные модули и для руководителей. Ежегодно на Фабрике знаний и умений планируется обучать 1,5-2 тысячи сотрудников, экономя по сравнению с традиционным форматом 30% времени.

Полпред Игорь Комаров и Врио Главы Мордовии Артём Здунов побеседовали с работниками предприятия, проходящими переобучение, и их наставниками. Бригадир-инструктор Любовь Шалашова, к примеру, рассказала, как проходит обучение сварщиков – это очень востребованная на заводе рабочая профессия: общая численность работников на «Рузхиммаше» - более 3200 человек, из них сварщиков – 560. «Несмотря на то, что профессия эта мужская, на заводе у нас трудятся и много женщин-сварщиц, со своей работой они справляются отлично, к тому же эта специальность хорошо оплачивается», - отметила она.

Благодаря реализации этого проекта – Фабрики знаний и умений – создан, по сути, собственный корпоративный институт рабочих профессий, который закрывает не просто потребности компании в профильных специалистах, но и формирует кадровый резерв для всей машиностроительной отрасли России.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что перед учебным центром «Рузхиммаша» ставится задача стать обучающей площадкой и для других предприятий республики.