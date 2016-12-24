Путин поручил Народному фронту проанализировать все обращения граждан с «Прямой линии»

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на «Прямую линию», сообщается на сайте Кремля. Ответственным за подготовку соответствующего доклада назначен руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению Народный фронт «За Россию» провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» Президента РФ с гражданами РФ, и направить информацию по его итогам в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ для рассмотрения в рамках компетенции», – указано в поручении.

«Прямая линия» с Президентом состоялась 30 июня, на нее поступило более 2 млн вопросов. Эфир длился 3 часа и 42 минуты. В ходе него Путин успел ответить на 68 вопросов. Он поблагодарил Народный фронт за работу по реагированию на поступающие вопросы граждан.

«Это большая работа. И ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно с администрациями самого разного уровня – и с местными, и с региональными, и с федеральными работают, чтобы людям помочь», – сказал глава государства.