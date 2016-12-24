В Мордовии приостановлена деятельность детского сада

Судебными приставами Атюрьевского района Мордовии приостановлена деятельность детского сада, расположенного в д. Русская Велязьма. Причиной стали выявленные специалистами Роспотребнадзора нарушения требований санитарного законодательства.

При осуществлении деятельности бюджетным учреждением в полном объеме не обеспечивались санитарно – противоэпидемические (профилактические) мероприятия и не соблюдались безопасные для человека условия труда, быта и отдыха. В числе выявленных нарушений: отсутствие горячей воды, протекание крыши, поражение потолков и стен грибком.

Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского сада сроком на 60 суток.

Судебными приставами-исполнителями отделения судебных приставов по Атюрьевскому и Торбеевскому районам Управления ФССП России по Республике Мордовия решение суда исполнено незамедлительно. Сотрудники службы вручили постановление о возбуждении исполнительного производства должнику с разъяснением требований, указанных в исполнительном документе. В тот же день составлен акт об административном приостановлении деятельности, вход в помещение опечатан.

На протяжении всего срока административного приостановления судебными приставами будет проводиться проверка надлежащего исполнения решения суда.