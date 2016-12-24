В Мордовии приостановлена деятельность детского сада

В Мордовии приостановлена деятельность детского садаРепортер
Судебными приставами Атюрьевского района Мордовии приостановлена деятельность детского сада, расположенного в д. Русская Велязьма. Причиной стали выявленные специалистами Роспотребнадзора нарушения требований санитарного законодательства.
При осуществлении деятельности бюджетным учреждением в полном объеме не обеспечивались санитарно – противоэпидемические (профилактические) мероприятия и не соблюдались безопасные для человека условия труда, быта и отдыха. В числе выявленных нарушений: отсутствие горячей воды, протекание крыши, поражение потолков и стен грибком.
Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского сада сроком на 60 суток.
Судебными приставами-исполнителями отделения судебных приставов по Атюрьевскому и Торбеевскому районам Управления ФССП России по Республике Мордовия решение суда исполнено незамедлительно. Сотрудники службы вручили постановление о возбуждении исполнительного производства должнику с разъяснением требований, указанных в исполнительном документе. В тот же день составлен акт об административном приостановлении деятельности, вход в помещение опечатан.
На протяжении всего срока административного приостановления судебными приставами будет проводиться проверка надлежащего исполнения решения суда.
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