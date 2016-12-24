Землю для стройки можно будет выбрать онлайн

«Вы работаете в сфере с массовым пребыванием людей!»
В Саранске прошло «антивирусное» совещание с представителями предприятий потребительского рынка
Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует о новом сервисе по поиску участков для строительства «Земля для стройки». Электронный ресурс поможет гражданам и компаниям выбирать и подать заявку на земельные участки под строительство жилья.
В 2020 году во всех регионах России по поручению президента РФ В.В. Путина и председателя правительства РФ М.В. Мишустина Росреестр провел масштабную работу по выявлению свободных территорий для возможной застройки.
В целом по России выявлено порядка 5,7 тысяч земельных участков и территорий площадью около 104 тысяч гектаров, которые подходят для жилищного строительства. На них можно построить более 300 млн кв. м жилья.
«В результате совместной работы Управления Росреестра по Республике Мордовия, региональной Кадастровой палаты, органов государственной власти и местного самоуправления в республике выявлено более 50 участков и территорий общей площадью около 3,4 тысяч гектаров, которые имеют потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства. Данные земли будут обозначены на публичной кадастровой карте, чтобы заинтересованные лица в режиме онлайн могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земельные участки. Размещение этой информации станет возможным после заключения соглашения между Росреестром и правительством Республики Мордовия, о чем Управление проинформирует дополнительно», – отметила и.о. руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Татьяна Биушкина.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошло «антивирусное» совещание с представителями предприятий потребительского рынка
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
Приезжающие из Москвы вахтовики заражают коронавирусом в Мордовии целые семьи
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
Врио Главы Мордовии заявил, что чувствует себя хорошо
В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
Под предлогом снятия порчи мошенница выманила у жительницы Саранска более 80 тысяч рублей