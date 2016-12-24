Землю для стройки можно будет выбрать онлайн

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует о новом сервисе по поиску участков для строительства «Земля для стройки». Электронный ресурс поможет гражданам и компаниям выбирать и подать заявку на земельные участки под строительство жилья.

В 2020 году во всех регионах России по поручению президента РФ В.В. Путина и председателя правительства РФ М.В. Мишустина Росреестр провел масштабную работу по выявлению свободных территорий для возможной застройки.

В целом по России выявлено порядка 5,7 тысяч земельных участков и территорий площадью около 104 тысяч гектаров, которые подходят для жилищного строительства. На них можно построить более 300 млн кв. м жилья.

«В результате совместной работы Управления Росреестра по Республике Мордовия, региональной Кадастровой палаты, органов государственной власти и местного самоуправления в республике выявлено более 50 участков и территорий общей площадью около 3,4 тысяч гектаров, которые имеют потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства. Данные земли будут обозначены на публичной кадастровой карте, чтобы заинтересованные лица в режиме онлайн могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земельные участки. Размещение этой информации станет возможным после заключения соглашения между Росреестром и правительством Республики Мордовия, о чем Управление проинформирует дополнительно», – отметила и.о. руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Татьяна Биушкина.