Жителей Мордовии приглашают поддержать флешмоб «ПобедимКовидВместе»

Московский Музей Победы дает старт флешмобу «Победимковидвместе»

Всем жителям России, сделавшим прививку от COVID-19, предлагают прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации. Самые яркие снимки участников акции составят лозунг «Победим ковид вместе», который через месяц, 6 августа, будет размещен на сайте Музея Победы. Загрузить свое фото можно до 30 июля.

Каждый, кто присоединится к флешмобу и внесет свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии по уникальной экспозиции «Подвиг Народа».

Подробности на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/form/pobedim-covid/