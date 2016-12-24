Жителей Мордовии приглашают поддержать флешмоб «ПобедимКовидВместе»

Афера на 2,5 миллиона рублей
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
Московский Музей Победы дает старт флешмобу «Победимковидвместе»
Всем жителям России, сделавшим прививку от COVID-19, предлагают прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации. Самые яркие снимки участников акции составят лозунг «Победим ковид вместе», который через месяц, 6 августа, будет размещен на сайте Музея Победы. Загрузить свое фото можно до 30 июля.
Каждый, кто присоединится к флешмобу и внесет свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии по уникальной экспозиции «Подвиг Народа».
Подробности на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/form/pobedim-covid/
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Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
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