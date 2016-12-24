Последний звонок для школьников Мордовии прозвучит 22 мая

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 13 мая в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

На заседании штаба прозвучала важная информация для выпускников и их родителей -принято решение провести последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов в субботу, 22 мая.

Оперштаб также рассмотрел обращение бизнес-сообщества, которое предложило смягчить либо снять ограничения в работе кафе и ресторанов. После обсуждения Артём Здунов подчеркнул: это возможно при выполнении нескольких обязательных условий. Прежде всего необходимо вакцинировать всех работников предприятий общественного питания, для чего нужно задействовать мобильные пункты. В ближайшие две недели важно отследить ситуацию после проведения крупных массовых мероприятий 1 и 9 мая. Как заметили участники заседания, конкретные решения можно принимать только после тщательного анализа и консультаций с федеральным центром.



Как доложила и. о. заместителя Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, сейчас важно усилить работу по вакцинации молодых людей, особенно студентов учебных заведений республики. Летом многие из них будут работать в строительных отрядах, детских лагерях, уедут на отдых. Также необходимо контролировать обстановку с гражданами, которые работают вахтовым методом. Это касается Атюрьевского, Ковылкинского, Кочкуровского, Чамзинского районов.



Не менее важная тема – вакцинация крупных трудовых коллективов. Сейчас она идет недостаточными темпами. Чтобы исправить такое положение дел, на следующее заседание оперштаба будут приглашены руководители промышленных предприятий, где процент привитых сотрудников остается низким.