Туристические кластеры объединяют места притяжения туристов и обслуживающую структуру единого региона, в Европе фактически каждая страна является самостоятельным туристическим кластером. В России взят курс на создание туристических кластеров, соответствующих субъекту федерации. Правительство приняло решение о создании 17 региональных туристических кластеров.

В 2019 году было принято решение о создании паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров, доминантой которого является образ святого Серафима Саровского. Кластер находится в юго-западной части Нижегородской области и представляет единую маршрутную ось «Серафимовская земля». Арзамас является одним из самых интересных малых городов России, замечательная его история, культура и архитектура. Саров и Дивеево – это легендарные православные центры России.

В связи с тем, что культурное пространство страны нельзя искусственно разграничить, некоторые кластеры будут развиваться на смежных территориях. Это очевидно, ибо объектом показа зачастую являются культурные гнезда, образованные до 1920-х годов в системе имперских губерний, то есть до формирования современной административной системы страны. В 2021 году было принято решение о включении в кластер город Темников, Санаксарский монастырь и село Алексеевку.

Приглашаем вас на лекцию «Туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров-Темников», которая состоится 13 мая в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Гости научно-популярного лектория Виктора Махаева узнают о маршруте, включающем посещение достопримечательностей Республики Мордовия и Нижегородской области.

Начало в 18:00 (конференц-зал музея). Стоимость: 50 рублей.