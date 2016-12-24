Граждане и юридические лица могут самостоятельно заказывать комплексные кадастровые работы

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что 23 марта 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым устанавливается, что заказчиками комплексных кадастровых работ (ККР) теперь смогут выступать не только муниципалитеты, но также частные (юридические или физические) лица.

К заказчикам ККР относятся правообладатели объектов недвижимости, за счет средств которых будет осуществляться выполнение таких работ в отношении принадлежащих им объектов недвижимости:

1) правообладатели садовых, огородных земельных участков и (или) находящихся на таких участках объектов недвижимости, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, уполномоченный решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;

2) правообладатели гаражей и (или) земельных участков, на которых они расположены, уполномоченный решением общего собрания членов гаражного кооператива, объединяющего таких правообладателей;

3) участники иного гражданско-правового сообщества, являющихся правообладателями объектов недвижимости, если таким правообладателям принадлежат земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и расположенные в границах территории, составляющей единый, неразрывный элемент планировочной структуры или совокупность смежных элементов планировочной структуры на территории одного муниципального образования, уполномоченный решением общего собрания участников данного гражданско-правового сообщества.

«Новый закон позволит правообладателям указанных земельных участков значительно упростить процедуру уточнения границ земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на них, исправления существующих реестровых ошибок в их границах, а также внесения сведений о ранее учтенных земельных участках»,– отмечает и.о. руководителя Управления Татьяна Биушкина.