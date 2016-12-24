В Саранске накануне Дня Победы пройдет акция #ПоёмДвором

Накануне Дня Победы в Саранске состоится акция «Поём двором». Впервые она была организована в 2020 году, когда действовали ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, и добрая традиция сохранилась.



Праздники двора и акция #ПоёмДвором 8 мая пройдет в каждом из районов Саранска:

В Ленинском районе артисты Дворца культуры городского округа Саранск исполнят любимые песни военных лет во дворе дома №31 по улице Советской. Начало - в 10:00. Кроме этого, в 18:00 акция #ПоёмДвором состоится во дворе многоквартирного дома N57 по улице Фурманова.

В Октябрьском - песни двором будут исполняться с участием артистов Дома культуры «Заречье» во дворах МКД №№ 17, 19, 20 и 22 по бульвару Эрьзи.

В Пролетарском районе победные песни с участием Дома культуры «Луч» прозвучат во дворах МКД №№ 51 и 53 по улице Коваленко. Начало - в 18:00.



