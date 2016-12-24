В Саранске и Рузаевке 9 мая прогремит салют Победы

Антикоррупционная чистка
Глава Атюрьевского района Иван Гусаров загремел под уголовные статьи
В Саранске 7 мая прошло заседание регионального оперативного штаба. На заседании было принято решение – праздничному салюту на 9 мая в Саранске и Рузаевке – быть! Но при строгом соблюдении всех действующих санитарно-эпидемических правил. В столице Мордовии праздничный салют состоится в День Победы в 22.00, для жителей города будет организована доставка транспортом во все районы.
Врио Главы РМ Артём Здунов еще раз напомнил, что торжества, которые пройдут в столице республики и во всех муниципальных районах, должны пройти при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, комфортно и безопасно для всех участников.
Глава Атюрьевского района Иван Гусаров загремел под уголовные статьи
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