В Саранске и Рузаевке 9 мая прогремит салют Победы

В Саранске 7 мая прошло заседание регионального оперативного штаба. На заседании было принято решение – праздничному салюту на 9 мая в Саранске и Рузаевке – быть! Но при строгом соблюдении всех действующих санитарно-эпидемических правил. В столице Мордовии праздничный салют состоится в День Победы в 22.00, для жителей города будет организована доставка транспортом во все районы.



Врио Главы РМ Артём Здунов еще раз напомнил, что торжества, которые пройдут в столице республики и во всех муниципальных районах, должны пройти при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, комфортно и безопасно для всех участников.