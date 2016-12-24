Праздничная афиша на 9 мая

Саранск, 2021 год



Площадь Победы



10:00

«Поклонимся великим тем годам…»

Торжественный митинг у Вечного огня

10:45

Торжественное прохождение сводного полка подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города

10:00 – 14:00

Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту

13:00 – 14:00

«Эстафета побед»

Легкоатлетический пробег

«Испытай себя!»

Спортивные состязания с элементами ГТО

20:30

«Свеча Памяти»

Патриотическая акция

Мемориальное кладбище

11:30

Возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска. Церковная панихида.



Фонтанный спуск

10:00

«Победный вернисаж»

Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск, мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации



Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

13:00 – 14:00

Праздничный концерт духового оркестра Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова

Городской парк культуры и отдыха

13:00 – 19:00

«Ликуй Победа!»

Народное гуляние



13:00 – 15:00

«Музыка Победы»

Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск

15:00 – 17:00

«По дорогам песни фронтовой»

Праздничный концерт творческих коллективов городского округа Саранск

Парк культуры и отдыха Пролетарского района



15:00 – 19:00

«Победный май»

Праздничный вечер



Главная сцена на Советской площади



14:00 – 14:30

«Встретимся, вспомним, споем!»

Творческий проект фестиваля патриотической песни с участием хоров ветеранов и тружеников тыла

14:30 – 15:30

«Великая Победа в песне жива»

Концерт творческих коллективов городского округа Саранск



15:30 – 16:30

Праздничный концерт Народного оркестра народных инструментов г.о. Саранск



16:30 – 17:30

Концерт-подарок от Джазового оркестра «БИГ-БЕНД «САРАНСК» Республики Мордовия



17:30 – 18:30

«Великой Победе посвящается…»

Театрализовано-музыкальная композиция Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева

18:30 – 20:00

«Поклонимся великим тем годам!»

Гала-концерт артистов Мордовской Государственной Филармонии Республики Мордовия

20:00 – 21:00

«Великой Победе посвящается…»

Концерт Мордовского государственного театра песни «Росичи»