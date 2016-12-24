Праздничная афиша на 9 мая

«Все территории сразу убрать не сможем»
На совещании в саранской мэрии подвели итоги первого массового субботника в рамках акции «Чистый город»
Саранск, 2021 год
Площадь Победы
10:00
«Поклонимся великим тем годам…»
Торжественный митинг у Вечного огня
10:45
Торжественное прохождение сводного полка подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города
10:00 – 14:00
Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту
13:00 – 14:00
«Эстафета побед»
Легкоатлетический пробег
«Испытай себя!»
Спортивные состязания с элементами ГТО
20:30
«Свеча Памяти»
Патриотическая акция
Мемориальное кладбище
11:30
Возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска. Церковная панихида.
Фонтанный спуск
10:00
«Победный вернисаж»
Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск, мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.
13:00 – 14:00
Праздничный концерт духового оркестра Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова
Городской парк культуры и отдыха
13:00 – 19:00
«Ликуй Победа!»
Народное гуляние
13:00 – 15:00
«Музыка Победы»
Концерт творческих коллективов образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и Центров детского творчества городского округа Саранск
15:00 – 17:00
«По дорогам песни фронтовой»
Праздничный концерт творческих коллективов городского округа Саранск
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
15:00 – 19:00
«Победный май»
Праздничный вечер
Главная сцена на Советской площади
14:00 – 14:30
«Встретимся, вспомним, споем!»
Творческий проект фестиваля патриотической песни с участием хоров ветеранов и тружеников тыла
14:30 – 15:30
«Великая Победа в песне жива»
Концерт творческих коллективов городского округа Саранск
15:30 – 16:30
Праздничный концерт Народного оркестра народных инструментов г.о. Саранск
16:30 – 17:30
Концерт-подарок от Джазового оркестра «БИГ-БЕНД «САРАНСК» Республики Мордовия
17:30 – 18:30
«Великой Победе посвящается…»
Театрализовано-музыкальная композиция Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева
18:30 – 20:00
«Поклонимся великим тем годам!»
Гала-концерт артистов Мордовской Государственной Филармонии Республики Мордовия
20:00 – 21:00
«Великой Победе посвящается…»
Концерт Мордовского государственного театра песни «Росичи»
На совещании в саранской мэрии подвели итоги первого массового субботника в рамках акции «Чистый город»
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