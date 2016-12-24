Артём Здунов взял на контроль ремонт разбитых саранских дорог

Состояние дорог и благоустройство городских территорий в столице Мордовии обсуждалось в среду, 5 мая, на совещании у Врио Главы Мордовии. Артём Здунов по результатам утреннего объезда города высказал ряд замечаний в адрес ответственных за состояние дорог и дал сутки на предоставление графика приведения их в нормативное состояние.



В частности, речь шла о необходимости ямочного ремонта на участке от улицы Московской до Серова, автомагистрали по улицам Рабочая – Коммунистическая – проспект Ленина. Также в безобразном состоянии находится перекресток Коммунистическая – Володарского. «В этих местах ямы на дорогах не просто мешают проезду, они создают реальные аварийные ситуации, угрозу жизни как для водителей¸ так и для пешеходов», - прокомментировал увиденное руководитель республики.



Мэру Саранска Петру Тултаеву поручено уже завтра представить Врио Главы Мордовии график проведения дорожных работ на перечисленных участках – с указанием конкретных сроков завершения ремонта. Кроме того, службы городского благоустройства должны обратить внимание на качество уборки дорожного полотна и ремонта объектов городской инфраструктуры.