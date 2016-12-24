В Саранске пройдет авто-флешмоб «Волна Победы»

На заседании Общественного Совета при МВД по Республике Мордовия была рассмотрена и поддержана членами совета идея провести флешмоб «Волна Победы».

Суть мероприятия заключается в том, что организаторы соберут максимальное количество автомобилистов на личном транспорте одновременно в одном месте. После того, как все желающие подъедут на оговоренную территорию будут настроены радиоприемники всех автомобилей на одну радиочастоту и включены в одно и тоже время.

В данный момент, по предварительному согласованию с радиостанцией, будет транслироваться запись песен военных лет: 1. «Журавли». Автор Ян Френкель (музыка), Расул Гамзатов (слова, перевод Наума Гребнева); 2. «От героев былых времен…» или «Вечный огонь». Рафаил Хозак (музыка и слова); 3. «Катюша», Матвей Блантер (музыка), Михаил Исаковский (слова); 4. «День Победы», Давид Тухманов (музыка), Владимир Харитонов (слова). Общая продолжительность треков – 7-10 минут.

Флешмоб пройдет 9 мая в 19:45 на площадке около стадиона «Мордовия Арена»

Схема расположения предполагаемых площадок: