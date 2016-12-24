Назвали лучшего

Победителем конкурса «Учитель года» в Мордовии стала Наталья Матренина из Рузаевки

29 апреля временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов принял участие в торжественном подведении итогов конкурса «Учитель года Республики Мордовия 2021». В муниципальном этапе приняли участие 170 педагогов. В финал вышли 23 человека - по одному из каждого района и городского округа Саранск. Все финалисты получили подарочные сертификаты от Врио Главы РМ.

Финальный республиканский этап прошёл в два тура. По итогам первого - определилась пятерка суперфиналистов. В нее вошли учитель английского языка Ковылкинской школы №4 Александра Данильченко, учитель русского языка и литературы гимназии №1 Рузаевки Наталья Матренина, учитель физической культуры школы №41 Саранска Сергей Нырков, учитель истории и обществознания Берсеневской школы Лямбирского района Александр Смирнов, учитель начальных классов Рождественской школы Ичалковского района Светлана Чекушкина. Им были вручены дипломы и денежные премии.

Приветствуя участников конкурса, Артём Здунов отметил, что особенно приятно видеть на сцене педагогов-мужчин. Возвращение в профессию сильной половины человечества говорит о ее неминуемом развитии и появлении новых методик преподавания. «Самое важное, что настоящий учитель может рассмотреть в ученике будущую звезду. Недавние победы Мордовии в различных олимпиадах подтверждают это. Дети, которые в будущем выходят в жизнь и становятся настоящими людьми, профессионалами своего дела, - это наша главная гордость и победа. И за это мы говорим спасибо именно учителям», - сказал руководитель региона.

Имя победителя хранилось в секрете до последнего. Конверт с ним вскрыл на сцене Артём Здунов. Он же и объявил, что учителем года Республики Мордовия стала Наталья Матренина, учитель русского языка и литературы гимназии №1 Рузаевки. Она обратилась к залу со словами благодарности и подчеркнула, что современные реалии требуют, чтобы учитель и сам постоянно обучался, только так можно достичь больших успехов в профессии. «Мы видим, что дети стремительно меняются вместе с миром. Но я уверена в одном – будущее в руках учителя. Мы готовы ко всем изменениям, мы готовы совершенствоваться, не забывая при этом о традиционных методах преподавания. Мы любим детей. Мы верим в будущее нашей России. Спасибо за такую высокую оценку», - сказала победительница конкурса.

Врио Главы республики поздравил Наталью Матренину и пожелал ей достойно представить Мордовию на всероссийском конкурсе.