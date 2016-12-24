В Пролетарском районе Саранска в ночь на 29 апреля будет временно отключено водоснабжение

Как сообщает саранская мэрия, в связи с плановыми работами по замене участка водовода с 23:00 28 апреля до 6:00 29 апреля будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

в многоквартирных домах

по ул. Победы, д. № 1, № 3, № 5, №5а, № 6, №7, №9, №11, №13, №15, №17, № 20, № 20/1, № 20/2, № 20/3, №21, № 22, № 22а, № 22/1, № 22/2, № 22/3, №23, №23/1, №23/2, №23/3, № 24, № 24/1, № 24/2, № 24/3, №25, №25а, №25б, №25/1, №25/2, №25/3, №25/4, №25/5, №25/6, №25/7, №27;

по ул. Коваленко, д. №2, №4, №7, №7а, №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №18, №20, №22, №23, №24, №24а, №25, №26, №27, №30, №31, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №41, №42, №44, №46, №48, №49, №50, №51, №52, №52а, №53, №53/2, №53/3, №53/4, №54, №55, №55/2, №55/1, №56, №57, №58, №59, №60;

по ул. Воинова, д. №1, №2/1, №2/3, №2/4, 2/6, №2/7, №2/8, №2/9, №2/10, №2/11, №2/12, №2/13, №3, №5, №7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №16, №17, №18, №19, №21, №22, №23, №24, №25, №25а, №26, №26/1, №26/2, №28, №30, №31, №32, №32а, №33, №34, №35, №36, №36а, №37, №38, №42;

по ул. Металлургов, д. №1, №3, №3а, №4, №5, №5а, №6, №7, №8, №9, №9а, №11;

по пр. 60 лет Октября, д. №3, №5, №6/1, №6/2, №6/3, №6/4, №6/5, №6/6, №8, № 8а, №9, № 10, №11, №11а, № 14, №15, №16, №17, №17а, №18, №19, №21,

№27, №27а, №28, №29, №33, №35, №37, №39, №45, №47, №49, №49а, №51, №53, №55, №57, №59, №61, №63, №65, №67, №73, №75, №77, №79, №81, №83, №85, №87, №87а, №89, №91, №95, №97, №103, №105, №107, №109, №113, №113а, №115, №117, №119, №123, №125, №127, №127а, №129, №131, №135, №137, №143, №141;

по ул. Н. Эркая, д. №6, №8, №10, №12, №12/1, №14, №18, №18а, №20, №20а, №22, №22а, №24, №24/1, №24/2, №26, №28, №32, №34, №36, №36/1, №36/2, №38, №40, №42;

по ул. Миронова, д. №1, №2, №3, №5, №5/1, №6, №6а, №9, №9/1, №10, №10б, №11, №12;

по ул. Пушкина, д. №21 стр.1, №52, №54, №58, №62, №62/1, №62/2, №62/3, №64, №66, №68, №70, №72, №74, №76, №78, №78а, №80, №82, №84;

по ул. Веселовского, д. № 55а, №53, №57а, №59, №59а, №78, №80, №82, №84;

в частном секторе по

ул. Н. Эркая, ул. Афганской, пер. Афганскому, ул. Братской, ул. Патриарха Никона, ул. Болотникова, ул.Безбородова, ул.Слободской, ул.Светотехники, ул.Мазы, ул.Баляева, ул.А. Арзамасской, ул.Юртова.