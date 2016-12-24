В Пролетарском районе Саранска в ночь на 29 апреля будет временно отключено водоснабжение

Прогноз пока стабильный
Артём Здунов провёл совещание по паводковой ситуации в Мордовии
Как сообщает саранская мэрия, в связи с плановыми работами по замене участка водовода с 23:00 28 апреля до 6:00 29 апреля будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
в многоквартирных домах
по ул. Победы, д. № 1, № 3, № 5, №5а, № 6, №7, №9, №11, №13, №15, №17, № 20, № 20/1, № 20/2, № 20/3, №21, № 22, № 22а, № 22/1, № 22/2, № 22/3, №23, №23/1, №23/2, №23/3, № 24, № 24/1, № 24/2, № 24/3, №25, №25а, №25б, №25/1, №25/2, №25/3, №25/4, №25/5, №25/6, №25/7, №27;
по ул. Коваленко, д. №2, №4, №7, №7а, №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №18, №20, №22, №23, №24, №24а, №25, №26, №27, №30, №31, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №41, №42, №44, №46, №48, №49, №50, №51, №52, №52а, №53, №53/2, №53/3, №53/4, №54, №55, №55/2, №55/1, №56, №57, №58, №59, №60;
по ул. Воинова, д. №1, №2/1, №2/3, №2/4, 2/6, №2/7, №2/8, №2/9, №2/10, №2/11, №2/12, №2/13, №3, №5, №7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №16, №17, №18, №19, №21, №22, №23, №24, №25, №25а, №26, №26/1, №26/2, №28, №30, №31, №32, №32а, №33, №34, №35, №36, №36а, №37, №38, №42;
по ул. Металлургов, д. №1, №3, №3а, №4, №5, №5а, №6, №7, №8, №9, №9а, №11;
по пр. 60 лет Октября, д. №3, №5, №6/1, №6/2, №6/3, №6/4, №6/5, №6/6, №8, № 8а, №9, № 10, №11, №11а, № 14, №15, №16, №17, №17а, №18, №19, №21,
№27, №27а, №28, №29, №33, №35, №37, №39, №45, №47, №49, №49а, №51, №53, №55, №57, №59, №61, №63, №65, №67, №73, №75, №77, №79, №81, №83, №85, №87, №87а, №89, №91, №95, №97, №103, №105, №107, №109, №113, №113а, №115, №117, №119, №123, №125, №127, №127а, №129, №131, №135, №137, №143, №141;
по ул. Н. Эркая, д. №6, №8, №10, №12, №12/1, №14, №18, №18а, №20, №20а, №22, №22а, №24, №24/1, №24/2, №26, №28, №32, №34, №36, №36/1, №36/2, №38, №40, №42;
по ул. Миронова, д. №1, №2, №3, №5, №5/1, №6, №6а, №9, №9/1, №10, №10б, №11, №12;
по ул. Пушкина, д. №21 стр.1, №52, №54, №58, №62, №62/1, №62/2, №62/3, №64, №66, №68, №70, №72, №74, №76, №78, №78а, №80, №82, №84;
по ул. Веселовского, д. № 55а, №53, №57а, №59, №59а, №78, №80, №82, №84;
в частном секторе по
ул. Н. Эркая, ул. Афганской, пер. Афганскому, ул. Братской, ул. Патриарха Никона, ул. Болотникова, ул.Безбородова, ул.Слободской, ул.Светотехники, ул.Мазы, ул.Баляева, ул.А. Арзамасской, ул.Юртова.
Артём Здунов провёл совещание по паводковой ситуации в Мордовии
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