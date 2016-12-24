Артём Здунов провел рабочую встречу с помощником Президента РФ Владимиром Мединским

27 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов в Москве провел рабочую встречу с помощником Президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Обсуждались вопросы взаимодействия при реализации проектов патриотической направленности.

В первую очередь Врио Главы Мордовии поблагодарил Владимира Мединского за памятник легендарному летчику Михаилу Девятаеву – этот проект был осуществлен при непосредственном участии Российского военно-исторического общества. Напомним, открытие памятника героическому летчику-истребителю состоялось 26 апреля на родине Михаила Девятаева – в поселке Торбеево. «От всех жителей республики выражаю глубокую признательность военно-историческому обществу и Вам лично за то, что памятник нашему выдающемуся земляку появился на его малой родине, что восторжествовало добро и историческая справедливость», - сказал Артём Здунов.

Руководитель республики обратился к Владимиру Мединскому с просьбой поддержать еще два проекта - создание мемориального комплекса, посвященного труженикам тыла и строителям Сурского рубежа в Большеберезниковском районе и восстановление усадьбы адмирала Ф.Ф. Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского района.

Возведение мемориала в память о строителях Сурского рубежа запланировано в 50 метрах от автомобильной дороги рядом с селом Николаевка Большеберезниковского района. В 600 метрах оттуда находился непосредственный участок оборонительного рубежа, а сам монумент предполагается разместить на возвышенности – место хорошо просматривается даже издалека. На участке выполнен весь комплекс инженерно-топографических изысканий. Создание мемориала планируется приурочить к 80-летию строительства рубежа, которое было завершено в декабре 1942 года.

Туристический маршрут «По Ушаковским местам» входит в число 200 военно-исторических маршрутов России, представленных Российским военно-историческим обществом и Ростуризмом. Деревня Алексеевка, где находилась усадьба Ушакова, расположена в 14 километрах от старейшего города Мордовии Темникова и в 3 километрах от Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря, где похоронен адмирал. Воссоздание усадьбы планируется приурочить к 280-летию со дня рождения адмирала, которое будет отмечаться в 2025 году.

Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы участия Мордовии в федеральной программе Российского военно-исторического общества по установке памятных досок Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.

Кроме того, речь шла о создании на территории республики детских военно-патриотических лагерей «Страна героев».