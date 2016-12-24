Для жителей поселка Явас построят новый Дом культуры

В ходе рабочей поездки в Зубово-Полянский район Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым было принято решение о необходимости строительства для жителей поселка Явас современного Дома культуры.

Осмотрев действующий ДК УФСИН по РМ, Артём Здунов отметил, что для поселка с населением более 8 тысяч человек этого учреждения культуры явно недостаточно. «Здесь всего один зал, нет условий для занятий детей дополнительным образованием, да и творческим коллективам не разместиться», - заключил руководитель региона и поручил министерству культуры во взаимодействии с министерством экономики оперативно рассмотреть все возможные варианты для скорейшего решения вопроса со строительством.

«В поселке живёт столько людей, много детей, молодежи. Дом культуры здесь нужен многофункциональный, такой, как мы строим в других районах. Это можно сделать через включение объекта в одну из федеральных программ. Срочно предложите решение!» - обратился Артём Здунов к ответственным членам правительства.

Также глава городского поселения Явас Виктор Дежуров обратился к руководителю республики с просьбой поддержать включение поселка в программы по благоустройству общественных территорий и переселению из ветхого и аварийного жилья. Соответствующие поручения были даны исполняющему обязанности зампреда правительства - министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорю Чадову. «Обращайте больше внимания на благоустройство таких поселков - жизнь людей здесь нужно делать комфортнее», - сказал Артем Здунов.