Для жителей поселка Явас построят новый Дом культуры

Репортер

В ходе рабочей поездки в Зубово-Полянский район Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым было принято решение о необходимости строительства для жителей поселка Явас современного Дома культуры.

Осмотрев действующий ДК УФСИН по РМ, Артём Здунов отметил, что для поселка с населением более 8 тысяч человек этого учреждения культуры явно недостаточно. «Здесь всего один зал, нет условий для занятий детей дополнительным образованием, да и творческим коллективам не разместиться»,  - заключил руководитель региона и поручил министерству культуры во взаимодействии с министерством экономики оперативно рассмотреть все возможные  варианты для скорейшего решения вопроса со строительством.

«В поселке живёт столько людей, много детей, молодежи. Дом культуры здесь нужен многофункциональный, такой, как мы строим  в других районах. Это можно сделать через включение объекта  в одну из федеральных программ. Срочно  предложите решение!» - обратился Артём Здунов к ответственным членам правительства.

Также глава городского поселения Явас Виктор Дежуров обратился к руководителю республики с просьбой поддержать включение поселка в программы по благоустройству общественных территорий и переселению из ветхого и аварийного жилья. Соответствующие поручения были даны исполняющему обязанности зампреда правительства - министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорю Чадову. «Обращайте больше внимания на благоустройство таких поселков - жизнь людей здесь нужно делать комфортнее», -  сказал Артем Здунов.

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