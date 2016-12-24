Взятки сладки

Все больше высокопоставленных персон в Мордовии становятся фигурантами коррупционных расследований

Громкие коррупционные задержания становятся весьма яркой приметой новой жизни Мордовии с новым руководством. Решительность настроя можно понять даже по временной «метке» расследований - сейчас под белы руки в республике берут и за взятки пятилетней давности, и за чиновничьи «прегрешения» дней недавних, и за махинации с десятилетним шлейфом. Никто ничего не забыл. Оперативные материалы копились и аккуратно сшивались в папки в ожидании политической воли республиканского руководства на их реализацию. Но эта самая политическая воля все никак не появлялась и не появлялась. Более того, сейчас есть основания полагать, что она появлялась только в виде тормоза расследований - «стабильность» превыше всего. Но все покрывающая «стабильность» ушла, а вместе с ней и все чиновники посыпались один за другим при первом дуновении ветра перемен.

Этот пассаж можно считать своеобразным прологом к рассказу о новых коррупционных разоблачениях, произошедших в республике на минувшей неделе. Во всяком случае, он позволяет с правильной точки зрения взглянуть на происходящее сейчас в среде мордовской управленческой элиты.

Взнос на «общагу»

Строительная отрасль во все времена являлась одной из самых щедрых на злоупотребления. Вот и проректор по капитальному строительству МГУ им. Н.П. Огарева 61-летний Степан Гудожников, по данным следствия, поддался магии «легких денег» - за взятку он обеспечил победу нужной фирме в проекте на 315 миллионов рублей. Уголовное дело против проректора было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

В 2017 году мордовский университет провел тендер на строительно-монтажные работы в здании возводимого общежития на 530 мест по улице Ворошилова в Саранске. В результате государственный контракт на 315 миллионов рублей достался фирме «СаранскТехПрибор». Директор фирмы Дмитрий Тюрин, как считает следствие, дал полагающийся в таких случаях «откат» проректору университета в размере 1 миллион 700 тысяч рублей. Взятка передавалась «за обеспечение заключения государственного контракта, беспрепятственное принятие выполненных строительно-монтажных работ и за их своевременную оплату».

Но деньги переходили не пачками купюр из рук в руки, а передавались через фирму-прокладку. Сначала «СаранскТехПрибор» перечислил этот коррупционный «взнос» на счет юридической компании «Сфера», где руководителем является 43-летний генеральный директор Валерий Кичкин. (Он сам по себе фигура весьма примечательная, но об этом мы еще упомянем в материале.) В дальнейшем юрист обналичил деньги и передал их проректору Гудожникову и другим сотрудникам университета, которые пока проходят как не установленные следствием лица. Сам Кичкин в суде полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал полный расклад по делу. В результате он отделался мягкой мерой пресечения в виде запрета определенных действий - ему нельзя выходить из дома в период с 22 часов до 6 часов утра, посещать увеселительные заведения, общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать интернет и средства связи, за исключением особых случаев.

В отличие от директора юридической фирмы проректор Гудожников коррупционной вины не признает и в суде прямо заявил, что к получению взятки не имеет никакого отношения. «Об этой истории я впервые услышал, когда меня задержали», - заявил высокопоставленный сотрудник университета. В такой ситуации представители следствия настаивали на заключении главного фигуранта дела под стражу, поскольку он может попытаться скрыться, уничтожить вещественные доказательства по делу или склонить участников уголовного судопроизводства к даче показаний в свою пользу. В итоге суд согласился со стороной обвинения и отправил проректора в СИЗО на срок по 20 июня 2021 года включительно.

30 миллионов в подарок от Иняткиной

Первый заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии 63-летняя Нина Иняткина у многих жителей республики прочно ассоциируется с Рузаевским районом. Там она строила сначала свою педагогическую, а потом и управленческую карьеру, там она добилась главной должности - руководителя второй по значимости территории в Мордовии. Иняткина возглавляла Рузаевский район восемь лет (с 2008 по 2016 год) и в полной мере давала понять, что может сделать почти все в подвластной «вотчине». Поэтому не удивительно, что уголовные претензии к Нине Иняткиной связаны как раз с ее рузаевским руководящим прошлым.

По данным следствия, в 2009-2011 годах в Рузаевском районе в селе Инсар-Акшино за счет бюджетных ассигнований и по заданию администрации муниципального района были построены наружные сети электроснабжения протяженностью 11,5 километра и установлен силовой трансформатор. Все работы потянули на 14 миллионов рублей. Но возведенные объекты электроэнергетики должностными лицами Администрации Рузаевского района не были отнесены к муниципальному имуществу и не поставлены на соответствующий кадастровый учет. В дальнейшем районные власти передали сети в безвозмездное пользование птицефабрике «Авангард». Просто царский подарок! Можно эксплуатировать оборудование, в которое не вложено ни копейки, и ничего не платить! Таким образом, с момента ввода в эксплуатацию в 2011 году в бюджет района не поступили денежные средства в размере около 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование коммерческой организацией муниципальным имуществом.

Следственный комитет по РМ на основании материалов сотрудников республиканского УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», в рамках которого и была задержана Нина Иняткина. Следователи регионального управления СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по республике одновременно провели обыски по нескольким адресам, в том числе в администрациях городского поселения и муниципального района. Сейчас следствие устанавливает все детали преступления и возможных соучастников бывшей главы района.

По решению суда Нину Иняткину отправили под домашний арест. Отбывать его она будет в своем особняке на улице академика Филатова в Рузаевке. Щадящее отношение суда и следствия к чиновнице можно объяснить конструктивной позицией подозреваемой - по имеющейся информации, Иняткина не отрицает свою причастность к превышению должностных полномочий. Это прояснило ходатайство следователя в суде. При этом перед журналистами Нина Иняткина делала хорошую мину при плохой игре - открещивалась от взяток, высказывалась о своей чистоте перед законом и жителями Рузаевки, для которых трудилась, не жалея сил.

Юрист для Печаткина

Теперь вернемся к директору юридической компании «Сфера» Валерию Кичкину. До коррупционного скандала с университетским общежитием он уже успел засветиться в другом уголовном разбирательстве. Речь идет о деле бывшего заместителя Председателя Госсобрания РМ 72-летнего Виктора Печаткина, в котором юрист Кичкин следствием также отнесен к числу подозреваемых.

По данным следствия, в 2015 году к депутату Печаткину обратился знакомый фермер Михаил Глазков. Он просил выдать ему в долг 3,3 миллиона рублей, чтобы успешно провести посевную кампанию. Депутат согласился предоставить заем двумя траншами - 1,5 и 1,8 млн рублей. Само собой, передача денег была оформлена договором, но кредитором в нем фигурировал не сам Виктор Печаткин, а его доверенное лицо. Сначала фермер получил полтора миллиона рублей, как это и предусматривалось договором. А вот со вторым траншем возникла заминка - вместо 1,8 млн рублей фермеру досталось только 300 тысяч. Когда пришло время выплачивать заем, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства вернул взятые деньги - 1,8 млн рублей. Правда, они были перечислены на счет доверенного лица Печаткина с небольшой просрочкой.

В декабре 2017 года этот «порученец» Печаткина обратился в суд с иском к Михаилу Глазкову и потребовал отдать указанные в договоре 1,8 млн рублей плюс проценты за пользование деньгами. В суде разобрались и отказали во взыскании долга, поскольку из второго транша вместо 1,8 млн рублей фермеру передали только 300 тысяч рублей. Но вот проценты около 37 тысяч рублей за пользование деньгами суд с фермера взыскал.

Но, по информации следствия, Виктора Печаткина такой поворот не устроил. В мае 2018 года он сам обратился в Ленинский суд Саранска с иском к Михаилу Глазкову. На этот раз он просил взыскать с фермера долг с процентами - на 2,8 миллиона рублей. К своему иску он приложил расписку Глазкова с печатью его крестьянско-фермерского хозяйства о взятых в долг деньгах под приличный процент. Представители следствия полагают, что эта расписка является фальшивой. Виктор Печаткин был прекрасно осведомлен об этом, как и об отсутствии у фермера денежных обязательств перед ним. Но все равно он отправился в суд в стремлении легко срубить деньжат. Довести до конца преступные намерения бывшему заместителю Председателя Госсобрания РМ не удалось, поскольку иск был оставлен без рассмотрения. Все дело в том, что стороны по какой-то причине не явились на процесс.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (до 10 лет неволи со штрафом до 1 миллиона рублей). Меру пресечения Виктору Печаткину избирать не стали, учитывая прежние заслуги и почтенный возраст.