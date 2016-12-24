«Девятаев - наша гордость!»

В Торбееве состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву

В церемонии открытия памятника приняли участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов, Герой России, Почётный гражданин Республики Мордовия, лётчик-космонавт Владимир Дежуров, заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов, а также родственники легендарного лётчика.

«Сегодня для всех нас очень значимый день - здесь, в Торбееве, на родине Михаила Петровича Девятаева, мы открываем памятник нашему легендарному земляку, - сказал Врио Главы Мордовии. - Девятаев - гордость России. Михаила Петровича уже нет с нами, но многие имели честь быть с ним знакомы, дружили. У меня такой факт в жизни был. Я жил буквально рядом. И школа была подшефная, ходили к нему домой, общались. Михаил Петрович очень много времени посвятил именно общению с молодежью. И в Татарстане, и в Мордовии проходили встречи, обмен опытом, рассказы. Сама книга «Побег из ада» многим дала путёвку в жизнь, многие стали летчиками после того, как прочитали это произведение. Но не всё так просто было в судьбе Михаила Петровича. И этот памятник олицетворяет справедливость и добро. Живы дети Михаила Петровича - и Александр Михайлович, и Нэлли Михайловна с нами. Они очень помогли воссоздать те исторические события, задокументировать их. В субботу мы были на премьере показа фильма о Девятаеве. Это действительно тоже очень важный момент - мы смогли в художественном образе все это представить, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Для нас важно, что такие организации, как Российское военно-историческое общество, и руководитель этого общества Владимир Ростиславович Мединский лично занимались этим вопросом, чтобы памятник появился, чтобы мы могли возложить цветы и ещё раз вспомнить нашего героя и земляка. Большое спасибо им за это! Наш земляк многие годы прожил в Татарстане в городе Казань. И сегодня у нас гости из Казани. Я думаю, дружба между нашими регионами продолжится и укрепится. Также хочу выразить слова благодарности ДОСААФ, что они смогли документально все закрепить, поддержать. Без их информационного сопровождения тоже бы ничего не состоялось. Спасибо вам большое!»

Герой России, лётчик-космонавт Владимир Дежуров отметил: «Это очень большое дело, большой шаг, что открыли уникальный памятник. Со вчерашнего вечера и сегодня утром все мои коллеги-лётчики, с кем я летал, с кем я учился, просят фотографии памятника. Мы должны сказать огромное спасибо, что такие люди, такие наши земляки, как Михаил Петрович, дали нам сегодняшнюю жизнь, многие, к сожалению, ценой своей жизни. Низкий им поклон».

Заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов подчеркнул, что открытие памятника легендарному герою - это, прежде всего, отлитая в бронзе память потомкам, чтобы они знали, как любить свою Родину, как служить ей, если придётся её защищать. «Приятно, что в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне открывается памятник Михаилу Петровичу Девятаеву, - сказал Николай Стаськов. - Нам вдвойне приятно, что Михаил Девятаев получил путёвку в небо в Казанском аэроклубе, представители которого находятся здесь. Нам приятно, что на открытие памятника прибыли представители региональных отделений всего Приволжского округа. Нам приятно, что в республике государственный подход к патриотическому воспитанию молодёжи. От Центрального комитета ДОСААФ, от ветеранов ДОСААФ России и от всего многотысячного коллектива выражаю большую благодарность исполнительной и законодательной власти региона и всему народу республики за то, что они так бережно относятся к памяти героев. Вечная память герою Девятаеву Михаилу Петровичу!»

Дочь легендарного лётчика Нэлли Девятаева отметила, что в жизни Михаила Петровича было всё: и героическое, и трагическое. «Но всю жизнь он стремился приехать на Родину, потому что это была потребность его души. Я помню, что он с братьями приезжал на Троицу, чтобы посетить могилу матери здесь, в Торбееве. Последний раз он был здесь в июльские дни 2002 года незадолго до кончины. Я помню тот чудный вечер накануне его 85-летия, когда мы шли по селу Торбеево, впереди бежали мои дети, и он показывал места его детства, рассказывал, как он бегал здесь босиком. И вот теперь он снова здесь. Молодой, полный жизни, полный веры в жизнь. Я от всей души, от всей нашей семьи хочу поблагодарить Врио Главы Мордовии Артёма Алексеевича Здунова, Министерство культуры Мордовии, Военно-историческое общество России и всех жителей Торбеева за это событие. Тот факт, что памятник Михаилу Петровичу Девятаеву открыт именно на его родине, свидетельствует об искренних и тёплых чувствах его земляков».

Поздравительную телеграмму по случаю открытия памятника жителям республики направил помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В числе гостей, которые приехали в Торбеево на открытие памятника, была и председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина. «Я родилась и выросла здесь, в детстве много раз читала книгу Михаила Петровича «Побег из ада». Моя бабушка Анна Дмитриевна Пониматкина часто рассказывала о семье Девятаевых. Когда я ходила по этим улицам, то ясно представляла, как здесь бегал с братьями маленький, озорной Миша Девятаев. К сожалению, мне не довелось лично встречаться с Михаилом Петровичем. Но я близко общаюсь с его дочкой Нэлли Михайловной и внучкой Ириной. И приятно, что теперь у нас в Торбееве есть памятник Михаилу Девятаеву, у которого мы все будем собираться».