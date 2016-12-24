Азарт «под прикрытием»

«Учредителям» «кладбищенского казино» вынесли приговор

В Мордовии вынесли приговор «учредителям» подпольного игрового клуба на Ключаревском кладбище - Юрию Щанкину, Аршалуйсу Баграмяну и Светлане Лапшиной. Они были признаны виновными в «незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершенных организованной группой». Азартную лавочку теневых предпринимателей в ходе проведения оперативных мероприятий разоблачили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ.

Следователи выяснили, что в декабре 2018 года «игривое трио» основало в нежилых помещениях садового товарищества «50 лет Октября» нелегальный игровой клуб. Он располагался на Ключаревском шоссе Лямбирского района рядом с одноименным кладбищенским массивом. Дельцы завезли сюда игровые автоматы, подключили к интернету и стали стричь доходы с проверенных клиентов. Заведение скрывалось под маскирующей вывеской «Памятники», и лишь посвященные знали о его реальном предназначении. В клуб пускали только известных завсегдатаев и по предварительному звонку. У администраторов клуба была целая база номеров мобильных телефонов, владельцы которых имели доступ к азартным развлечениям. К новым потенциальным клиентам здесь относились с подозрением и предпочитали с ними не связываться. В разговорах между собой дельцы в конспиративных целях называли свое заведение «Дачи» и «Кладбища», и вообще, проявляли повышенную осторожность при ведении своего подпольного бизнеса. Выражаясь языком следствия, действовали в составе организованной группы с четким распределением ролей.

Правоохранители накрыли клуб в августе прошлого года. Операция проводилась сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно со следователями СК по РМ при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии. В ходе обыска полицейскими были изъяты 14 игровых терминалов, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. Как выяснилось, «кладбищенское казино» за время работы принесло устроителям доход в 1 миллион 150 тысяч рублей.

Кроме незаконного азарта в деятельности организаторов подпольного игрового клуба оперативники выявили и нарушение авторских прав. Оборудование для посетителей заведения оснащалось электронными платами с игровыми программами, исключительные авторские и смежные права на которые принадлежат иностранной компании.

В ходе следствия Щанкин, Баграмян и Лапшина признали вину. По приговору суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафами в сумме от 100 до 250 тысяч рублей соответственно.