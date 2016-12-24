Укол сомнений

В чем заблуждаются противники вакцинации?

Весьма убедительные данные - в странах, где есть проблемы с вакцинацией, бушует третья волна COVID-19. Закрыты кафе, магазины, предприятия, отменяются культурные и спортивные мероприятия, вводятся все более суровые карательные меры за нарушения санитарного режима, а кое-где и - комендантский час. И руководство страны, и медицинские авторитеты, и телеканалы каждый день твердят одно и то же: надо прививаться от COVID-19. Пока не образуется коллективный иммунитет - воли не видать. И все же практика показывает, что среди населения все еще много сомневающихся, а то и убежденных противников вакцинации. О чем они думают, на что надеются, какие аргументы могут их переубедить и какие опасения развеять - обо всем этом мы поговорили со специалистами - начальником отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Ириной Чхинджерия и главным гериатром комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, начальником госпиталя для ветеранов войн Максимом Кабановым.

- Как вы считаете, грозит ли и нам третья волна COVID-19?

И. Ч.: В связи с тем, что совсем скоро начнется лето и период отпусков, может усилиться миграция и, конечно, завоз новых случаев. Все это может сказаться. Поэтому самая главная мера - это вакцинация. Чем быстрее мы достигнем коллективного иммунитета, тем лучше. Это единственная мера, которая сможет сдержать третью волну.

- Скажите, какой период для иммунизации вы считаете самым благоприятным?

И. Ч.: Если эпидемиологическая ситуация будет развиваться классическим образом, как это бывает при всех респираторных инфекциях, то мы ожидаем к началу лета какое-то снижение заболеваемости. Это и будет самое хорошее время для того, чтобы максимально благоприятно вакцинировать людей. Наверное, нужно уже привыкнуть к мысли, что вирусная инфекция COVID-19 пришла надолго, и мы должны научиться жить в новых условиях. Поэтому я призываю вакцинироваться. Тем более что для этого есть все условия.

- У нас сейчас есть три вакцины: это «Спутник V» от центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. Какая из них на сегодняшний день самая безопасная и эффективная?

И. Ч.: Я могу сказать, что все эти вакцины сравнивать не имеет смысла. Все они одинаково эффективны и безопасны. Да, у этих вакцин несколько различное происхождение и история создания, но у них практически одинаковые показания и противопоказания к применению. Поэтому какой из них вакцинироваться - это дело выбора каждого человека.

- С момента начала массовой вакцинации прошло уже несколько месяцев. Появились ли новые данные относительно последствий перенесенной вакцины?

И. Ч.: Да, есть люди, которые заболели после введения первого или второго компонента вакцины. Но это те случаи, когда человек получил прививку в инкубационном периоде. Мы знаем о таких заболевших, и все эти люди переболели достаточно легко, без каких-либо серьезных последствий.

- А что вы можете сказать по поводу поствакцинальных реакций?

И. Ч.: Таких случаев не зафиксировано. Люди предъявляют жалобы на кратковременное повышение температуры - и это, пожалуй, все.

Максим Кабанов: В моей практике было несколько случаев госпитализации после прививки вакциной «Спутник V» и единичный случай после «ЭпиВакКороны». Но мы видим, что госпитализация была, во-первых, краткосрочная, а во-вторых, здесь больше присутствовал психологический компонент.

- Когда нужно прививаться тем, кто переболел и сделал прививку, но с тех пор прошло достаточно много времени?

И. Ч.: По прошествии шести месяцев можно вакцинироваться.

- Как вы думаете, в чем причина того, что многие люди не идут вакцинироваться?

М. К.: Люди не хотят принимать ситуацию такой, какая она есть. И у меня тоже есть знакомые, которые не хотят делать прививку, находясь в ожидании какого-то чуда. Одни надеются на то, что уже каким-то образом переболели, другие - на то, что появятся новые вакцины. Неизвестно, появится что-то новое или нет, но уже сейчас есть то хорошее, что может защитить человека от новой коронавирусной инфекции.

- Многие действительно считают, что лучше переболеть, чем сделать прививку...

М. К.: Мы видим результаты прививочной кампании и прекрасно понимаем, что лучше пусть иммунитет сформируется после прививки, чем после болезни. Потому что, как правило, если человек попадает в стационар, то заболевание протекает в тяжелой или среднетяжелой степени. То есть течение заболевания на фоне прививки гораздо легче, чем на фоне вирусной нагрузки. Поэтому нужно уже принять ситуацию такой, какая она есть, и вакцинироваться тем, кто не переболел коронавирусной инфекцией, либо тем, у кого нет иммуноглобулина G, свидетельствующего о наличии иммунитета к этой инфекции. Как внештатный специалист по гериатрии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, прежде всего я делаю акцент на людях пожилого возраста, у которых есть комбинаторная патология. Ведь вирус, как мы знаем, выбирает тех, кто страдает сахарным диабетом, избыточной массой тела и прочими подобными вещами...

- Кто, на ваш взгляд, более ответственно относится к вопросу своего здоровья в плане вакцинации?

М. К.: Более дисциплинированы пожилые люди. Они прекрасно понимают, что им хочется жить, причем жить в социуме, поэтому к вопросу здоровья они подходят с большей ответственностью.

- Что делать маломобильным гражданам, которые хотят сделать прививку, но не имеют возможности попасть в поликлинику?

И. Ч.: Здесь может быть решен вопрос с выездом на дом. Законодательством это допускается, и при желании таких людей они могут быть привиты дома. Такие возможности имеются, было бы желание. Но здесь я хочу обратить внимание членов семьи таких людей: все они должны быть привиты, чтобы защитить своих близких и не стать для них источником инфекции. И для этого нужно защитить в первую очередь себя.

- Во многих странах планируется вводить иммунные паспорта. Нас это тоже коснется?

И. Ч.: В нашей стране, согласно законодательству, каждый привитый должен иметь прививочный сертификат, который после занесения прививки выдается на руки. Если же для международных поездок потребуется специальный документ - значит, его будут вводить и у нас. Но считаю, что не паспорта должны стать мотивацией к тому, чтобы человек привился. Хочу напомнить тем, кто забыл или не знает, что только благодаря вакцинопрофилактике были ликвидированы такие опаснейшие заболевания, как натуральная оспа, полиомиелит, дифтерия, корь... Люди старшего поколения помнят, что такое полиомиелит и сколько детей в прошлом веке, в допрививочный период, стали из-за него инвалидами. И что стало в 90-е годы, когда отказ от вакцинации возродил дифтерию - когда люди болели и умирали от этой инфекции. Что корь влечет за собой тяжелейшие последствия в виде корьевых энцефалитов и пневмоний. В 90-е годы была введена вакцина против такого заболевания, как гепатит B с исходами в цирроз печени и рак. И только благодаря введению массовой вакцинации эти болезни удалось победить. Чтобы оценить ее важность, надо знать, что было и что стало. А тем, кто скептически относится к прививкам, а тем более агитирует не прививаться, нужно понимать меру ответственности за свои слова. Пандемия новой коронавирусной инфекции подчеркнула значимость вакцинопрофилактики населения и то, какую роль играет вакцинация в предотвращении распространения инфекции в целом. Пандемия пришла в неиммунное население, в ранее не встречавшееся с этой инфекцией и не привитое против нее. И переоценить роль вакцинопрофилактики в этой ситуации просто невозможно. Это единственная мера, которая позволит выработать полноценный коллективный иммунитет, снять ограничения, улучшить нашу общественную жизнь и вернуться к тому, что было до пандемии.

М. К.: Не дожидайтесь, пожалуйста, заболевания! Понятно, что мы уже научились лечить эту болезнь, но тем не менее далеко не всегда она заканчивается позитивным исходом. Поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к специалистам и исполните то, что должны исполнить. И тогда все будет хорошо!

Елена Соколова