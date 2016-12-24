Житель Рузаевки получил приговор за жестокое обращение с животными

В Мордовии вынесен приговор 32-летнему жителю Рузаевки за жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего.

20 сентября прошлого года в полицию обратилась жительница города железнодорожников, которая сообщила о том, что ее сосед по общежитию на общей площадке по пьяни ударил по коробке с щенками, отчего питомцы выкатились на пол. Но этого ему показалось мало, и он стал пинать щенков ногами. Свидетелем произошедшего стала шестилетняя дочь заявительницы.

В отношении ранее судимого фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием заработной платы в 5% ежемесячно в доход государства.