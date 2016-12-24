17-летние юнцы изнасиловали 50-летнюю женщину

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В республике за половые преступления задержаны двое 17-летних парней, учащихся аграрного техникума.
По данным следствия, в ночь на 18 апреля 2021 года они выпивали в компании 50-летней женщины. Спиртное быстро ударило юнцам в голову, они набросились на жительницу Зубовой Поляны и изнасиловали ее. О произошедшем женщина сообщила в правоохранительные органы, молодые люди были задержаны.
Судом по ходатайству следователя СК в отношении студентов техникума была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К настоящему времени им предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
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