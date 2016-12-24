В городе на праздничные выходные приостановят работу ярмарок выходного дня

Наш город

В минувшую субботу в столице Мордовии во всех микрорайонах состоялись большие специализированные ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. В связи с этим, на оперативном совещании в Администрации города было принято решение об отмене в Саранске ярмарок выходного дня 1 и 8 мая. В дальнейшем, начиная с 15 мая, ярмарки выходного дня будут работать в штатном режиме.

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