В России планируется провести больше 100 хакатонов по искусственному интеллекту

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План поставлен на ближайшие три года. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Хакатон по искусственному интеллекту (ИИ) – конкурс для разработчиков программного обеспечения, где участники будут решать поставленные социальные и бизнес-проблемы с помощью современных технологий. В число победителей войдут авторы самых качественных решений.
Главная цель данных хакатонов – продвижение ИИ и вовлечение ИТ-разработчиков в развитие этой технологии в нашей стране. Ожидается, что в конкурсе примут участие больше 20 тыс. человек.
«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, – заявил Дмитрий Чернышенко. – Также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн руб., будут привлекаться также внебюджетные источники».
Оператором хакатонов выступит АНО «Россия – страна возможностей». Регионы займутся поддержкой проведения популяризационных лекций и региональных хакатонов, а также вовлечением местных сообществ в участие.
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