В Саранске отопительный сезон завершится 30 апреля?

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Администрация Саранска определилась с предварительной датой окончания отопительного сезона. Это случилось второй раз за неделю. Как сообщает мэрия, «в связи фактической нестабильной и низкой среднесуточной температурой наружного воздуха, прогнозом синоптиков на ближайшую неделю подача тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы Саранска, имеющие централизованное теплоснабжение, продлена до 30 апреля». 

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