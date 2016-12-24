В Саранске отопительный сезон завершится 30 апреля?

Администрация Саранска определилась с предварительной датой окончания отопительного сезона. Это случилось второй раз за неделю. Как сообщает мэрия, «в связи фактической нестабильной и низкой среднесуточной температурой наружного воздуха, прогнозом синоптиков на ближайшую неделю подача тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы Саранска, имеющие централизованное теплоснабжение, продлена до 30 апреля».