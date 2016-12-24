Замдиректора Саранского механического завода заплатит штраф в 4 миллиона рублей

Замдиректора Саранского механического завода 60-летний Владимир Зубрилов выслушал приговор суда. Он обвинялся в получении взяток и коммерческом подкупе - заводской начальник получил с коммерсантов откатов на 267 тысяч рублей при исполнении государственных контрактов.

Руководящие сотрудники Саранского механического завода были задержаны по подозрению в получении взяток еще в феврале прошлого года. В руки правоохранителей попали заместитель директора Владимир Зубрилов и начальник материально-технического обеспечения Сергей Костюнькин. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно со следователями СКР по РМ, сотрудниками регионального УФСБ и военной прокуратуры Пензенского гарнизона при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Следователи установили, что подозреваемые при исполнении государственных контрактов в 2015-2016 годах систематически получали незаконное денежное вознаграждение от руководителей коммерческих структур за продвижение их интересов. Так называемые откаты предназначались в качестве «благодарности» за заключение договоров поставок оборудования, необходимого для исполнения контрактов, включающих и гособоронзаказ.

Заместитель директора Владимир Зубрилов и начальник материально-технического обеспечения Сергей Костюнькин входили в состав комиссии предприятия по определению поставщиков завода, а значит, вполне могли влиять на выбор подрядчиков. Как утверждает следствие, этими возможностями они активно пользовались - в виде откатов на их счета от коммерсантов поступали сотни тысяч рублей. Размер «благодарности» работникам завода составлял от 4 до 12 процентов от суммы контракта. При этом взятки нередко переводились фактически в открытую - перечислялись на банковскую карту. Всего, по данным следствия, Владимир Зубрилов получил «коррупционных подношений» на 267 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 000 рублей, хотя все могло обернуться и гораздо хуже – вплоть до 12 лет заключения.