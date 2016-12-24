В Мордовии появится «МФЦ для семьи»

22 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Во время разговора руководителю региона презентовали новый проект «МФЦ для семьи».



Задумка благотворителей заключается в том, чтобы создать на территории республики социальное учреждение, которое будет заниматься комплексным сопровождением молодых семей от подачи заявления в ЗАГС, получения выплат и до определения детей в детские сады и школы. Со слов автора проекта Натальи Москвитиной, одной из важнейших функций «МФЦ для семьи» должно стать социальное сопровождение. Многие семьи зачастую не используют положенные им государственные льготы и выплаты по причине высокого уровня бюрократии и необходимости хождения по министерствам и ведомствам. «МФЦ для семьи» должен решать абсолютно все вопросы и проблемы, касающиеся семьи, в режиме одного окна.



Артём Здунов отнесся к проекту с большим интересом и сказал, что создание Многофункционального центра для семьи во многом перекликается с Посланием Президента Федеральному Собранию. «Владимир Владимирович Путин заявил, что уже в 2022 году все федеральные пособия и социальные надбавки должны оформляться в режиме «одного окна». А уже в 2024 году эта услуга должна предоставляться круглосуточно в онлайн-формате. Для нас это будет отличная возможность поддержать молодые семьи и подготовиться к будущим трансформациям сферы», - отметил руководитель региона.