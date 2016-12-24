На несанкционированную акцию в Саранске явились менее 50 человек

Теряем рабочие руки
Мордовия за последние десять лет лишилась почти 57 тысяч работающих
Мордовия за последние десять лет лишилась почти 57 тысяч работающих
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики
Задержан обвиняемый в убийстве Олега Еникеева
28 марта в онлайн-режиме были названы имена дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, прошедшего с 20 по 26...
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей
Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
Лидер Мордовии Артём Здунов, легендарные спартаковцы и известные футбольные блогеры выйдут на поле стадиона «Мордовия Арена»