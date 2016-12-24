Паракинское сельское поселение Большеберезниковского района победило во Всероссийском конкурсе

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Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов поздравил Паракинское сельское поселение Большеберезниковского района и всех жителей региона с успешным выступлением во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
По его итогам поселение одержало победу в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Диплом о награждении подписал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллин.
«Очень рад победе жителей Паракинского сельского поселения и от всей души поздравляю их с престижной наградой. Это отличный пример того, как каждый из нас может принести немалую пользу своему селу, муниципальному району, всей республике. Верю, что такой успех должен стать большим стимулом для наших городов и небольших населенных пунктов», — отметил Артём Здунов.
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