Торгово-экономические отношения с Республикой Беларусь поддерживают свыше 60 предприятий Мордовии

Врио Главы РМ Артём Здунов 20 апреля провел рабочую встречу с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Владимиром Воронковичем. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, налаживания новых направлений взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Артём Здунов отметил высокую значимость двусторонних отношений, которые являются взаимовыгодными. Напомним, что между Правительством Республики Мордовия и Правительством Республики Беларусь действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В настоящее время торгово-экономические отношения с Республикой Беларусь поддерживают свыше 60 предприятий республики. Внешнеторговый оборот за 2020 год составил 44,8 млн. долларов США. Основными товарами мордовского экспорта традиционно являются кабельно-проводниковая продукция, светотехнические товары, подвижной состав и его части, полупроводниковые приборы, алюминий и изделия из него, пластмассы, резинотехническая продукция и т.д. Импортируются в Мордовию оборудование и механические устройства.

Парк общественного транспорта Саранска перед чемпионатом мира по футболу был обновлен за счет автобусов производства Минского автомобильного завода. 60% тракторов, которые имеются в АПК региона, - это белорусская техника.

При этом Врио Главы Мордовии отметил значимость открытия на территории региона Центра обслуживания техники белорусского производства. - «У нас в республике есть сильный дилерский центр. Поэтому мы просим рассмотреть возможность появления у нас диагностического и ремонтного сервисов. Если такой центр появится, для него всегда будет работа. Это будет очень удобно для наших сельхозпроизводителей».

Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде поддержал создание новых точек взаимодействия, тем более что в условиях пандемии снизилась общая деловая активность, что повлияло и на объемы товарооборота между территориями. «За два месяца текущего года товарооборот составляет всего 46% от уровня прошлого года, - отметил Владимир Воронкович. - Понимаю, что живем в сложных условиях пандемии, когда нет очных контактов и переговоров. Поэтому нам совместными усилиями нужно это исправлять».

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшем развитии инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и открыта для взаимодействия с белорусскими партнерами.