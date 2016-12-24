Торгово-экономические отношения с Республикой Беларусь поддерживают свыше 60 предприятий Мордовии

«Марафон идей»
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
Врио Главы РМ Артём Здунов 20 апреля провел рабочую встречу с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Владимиром Воронковичем. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, налаживания новых направлений взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Артём Здунов отметил высокую значимость двусторонних отношений, которые являются взаимовыгодными. Напомним, что между Правительством Республики Мордовия и Правительством Республики Беларусь действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
В настоящее время торгово-экономические отношения с Республикой Беларусь поддерживают свыше 60 предприятий республики. Внешнеторговый оборот за 2020 год составил 44,8 млн. долларов США. Основными товарами мордовского экспорта традиционно являются кабельно-проводниковая продукция, светотехнические товары, подвижной состав и его части, полупроводниковые приборы, алюминий и изделия из него, пластмассы, резинотехническая продукция и т.д. Импортируются в Мордовию оборудование и механические устройства.
Парк общественного транспорта Саранска перед чемпионатом мира по футболу был обновлен за счет автобусов производства Минского автомобильного завода. 60% тракторов, которые имеются в АПК региона, - это белорусская техника.
При этом Врио Главы Мордовии отметил значимость открытия на территории региона Центра обслуживания техники белорусского производства. - «У нас в республике есть сильный дилерский центр. Поэтому мы просим рассмотреть возможность появления у нас диагностического и ремонтного сервисов. Если такой центр появится, для него всегда будет работа. Это будет очень удобно для наших сельхозпроизводителей».
Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде поддержал создание новых точек взаимодействия, тем более что в условиях пандемии снизилась общая деловая активность, что повлияло и на объемы товарооборота между территориями. «За два месяца текущего года товарооборот составляет всего 46% от уровня прошлого года, - отметил Владимир Воронкович. - Понимаю, что живем в сложных условиях пандемии, когда нет очных контактов и переговоров. Поэтому нам совместными усилиями нужно это исправлять».
Врио Главы Мордовии подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшем развитии инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и открыта для взаимодействия с белорусскими партнерами.
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
Мордовия за последние десять лет лишилась почти 57 тысяч работающих
Бывший председатель правительства республики нашел себе новое место работы?
Столько коррупционных деяний выявлено за минувший год всеми правоохранительными органами республики
Уроженка Мордовии завоевала три медали на Чемпионате России по биатлону, в том числе золотую в гонке преследования
Бывший вице-премьер правительства РМ Виктор Нечаев признал вину в афере с продажей поста губернатора Московской области
Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики
Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии
За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей
В Мордовии всем жителям старше 65 лет с диагнозом «ковид» будет предлагаться госпитализация