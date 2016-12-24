Саранское почтовое отделение 430910 переехало в новое помещение

Отделение Почты России 430910 в пригородном поселке Луховка теперь располагается по адресу: ул. Октябрьская, 5 б.

Новое помещение почтового отделения находится неподалеку от прежнего, рядом с центральными учреждениями пригородного поселка. Отделение полностью отремонтировано, имеется необходимое оборудование, техника и мебель. Сотрудники почты обслуживают клиентов с соблюдением принципа открытости – все производственные процессы происходят на виду у посетителей, а рабочее место начальника находится в операционном зале.

В настоящее время жители Луховки, а также близлежащих сел (Макаровка и Куликовка) получают все почтовые услуги в полном объеме. Кроме того, в почтовое отделение поступает корреспонденция и для жителей микрорайона Восточный.

В отделении связи, как и прежде, пользователи могут получить полный комплекс почтовых и финансовых услуг — отправить и получить посылки, оплатить счета за коммунальные услуги, услуги связи, штрафы ГИБДД, внести кредиты в адрес банков, оформить подписку на периодические издания и многое другое.

«Новое помещение больше по площади, это позволило нам более свободно разместить рабочие места оператора и начальника отделения связи. Просторнее стала и клиентская зона ожидания», - отмечает заместитель директора УФПС Республики Мордовия Андрей Левкин.

Напомним, что отделение связи 430910 работает в будние дни с 08:00 до 20:00, а в субботу с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, в воскресенье – выходной. С актуальным графиком работы этого и других отделений почтовой связи можно ознакомиться на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.