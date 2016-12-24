Светлана Крючкова: «Я всегда чувствовала себя не такой, как все»

В сериале «Шерлок Холмс» она сыграла королеву Великобритании, а в «Дюймовочке» - Жабу. Супругу Леонида Брежнева в фильме «Брежнев» и колоритную одесситку тетю Песю в сериале «Ликвидация». Ее актерский талант не знает пределов, а громадное внутреннее обаяние заставляет таять зрительские сердца. Но многие до сих пор помнят и любят очаровательно стеснительную Нелли Леднёву из «Большой перемены» - первую ее большую роль в кино… А ведь в творческом багаже Светланы Крючковой - более ста ролей в кино и театре. Она не так давно отметила 70-летие и выпустила книгу воспоминаний со скромным названием «Я у жизни ученица». Нам удалось расспросить любимицу миллионов россиян о ее значимых и памятных ролях, о работе и жизни и немного об этой книге.

Большая перемена

- Светлана Николаевна, до сих пор - несмотря на то что вы сыграли огромное количество ролей - вас помнят по Нелли из «Большой перемены». Это ведь была первая ваша большая роль в кино!

- Тем, что я стала сниматься в кино, я обязана моему первому супругу. Сценарий «Большой перемены» был предложен Мише (Михаил Стародуб - первый супруг актрисы, актер и поэт - прим. авт.). Он играл на гитаре, пел, и по сценарию должен был петь и его герой Ганжа. Он прочитал сценарий, а потом попросил меня отнести его на «Мосфильм». Там я столкнулась с режиссером, который тут же предложил мне тоже попробоваться на одну из ролей. Так сложилось, что на Ганжу взяли другого замечательного артиста - Сашу Збруева. Он, кстати, не поющий - и таким образом получилось, что сценарий немного переделали, и запела я…

- Вы как-то говорили, что роли красавиц в кино не для вас. Почему?

- Ужасно не люблю играть красавиц и никогда таковой себя не ощущала. Это какое-то другое ощущение. Меня часто спрашивают: а какая у вас любимая сказка в детстве была? Я могу ответить: «Гадкий утенок». Я всегда именно таким гадким утенком себя ощущала. Это сейчас у меня - белые седые волосы, я их не крашу. А в молодости у меня были рыжие волосы и белые ресницы. Меня все дразнили: «Рыжий-рыжий, конопатый…» - и так далее. Я всегда чувствовала себя не такой, как все. И запомнила слова Александра Грина: «Люди могут простить друг другу все: равнодушие, трусость, даже подлость, кроме одного - непохожести на себя!»

Шоковый комплимент

- У вас много самых разных ролей, но есть, наверное, самые любимые?

- Одна из моих любимых ролей - тетя Песя в фильме «Ликвидация». У меня до съемок в этом сериале была клиническая смерть, две операции и боль, которая не оставляла меня (у артистки около 15 лет назад обнаружили онкологическое заболевание, и она лечилась в Германии - прим. авт.). И вот мне с одной кинокомпании позвонили и предложили играть какую-то роль. Я сказала, в каком физическом состоянии нахожусь (а я всем и всегда говорю правду: я такая, какая я есть). Позвонили из другой - я тоже им честно сказала - они отказались. А потом позвонил человек, который предложил играть у Сергея Урсуляка. Я сказала, что мне нужен трейлер на площадке (снимали сериал в Одессе), чтобы он постоянно стоял и туда никто не заходил, кроме меня, квартира со всеми удобствами, и чтобы меня каждый вечер возили на море: я буду плавать. Они на это согласились. И кто от всего этого выиграл? Выиграла

«Ликвидация»! (Смеется.)

- Вы снимались еще и в сказках - в «Дюймовочке», например...

- С этим фильмом была смешная история. Произошла она на фестивале «Киношок». Я была со своим старшим сыном Митей, а он - со своей девушкой тогда (сейчас она его жена) и младшим сыном Сашей. И вот я, как настоящая еврейская мама, за всеми ними смотрела. «Митя, плавайте только вдоль берега, чтобы я вас всех видела!», «Саша, куда ты пошел, не смей брать немытые помидоры!» И так - два дня. Я обратила внимание, что на меня все это время смотрит какой-то мужчина. Думаю: «Ну мало ли - может, ему толстые старые бабы нравятся!» (Смеется.) Люди же разные бывают. И вдруг он подходит ко мне и говорит: «Вы знаете, я за вами наблюдаю уже два дня! Знаете, что вам хочу сказать: что вы настоящая жаба!» И хорошо, что у меня чувство юмора всегда идет первым - я засмеялась. Мужчина представился. Оказалось, что это режиссер Леонид Нечаев, который снимал «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и многие другие. И он хотел снимать «Дюймовочку». И я идеально подходила на роль Жабы. И вот так мы познакомились и стали выбивать деньги на этот проект, который потом сняли через несколько лет…

По зову любви

- Какие у вас воспоминания о детстве? Часто вспоминаете свой родной город Кишинев?

- Место, где родился и вырос человек, оказывает на него очень большое влияние. Кишинев был совершенно потрясающий! У тех людей, которые приезжают в него сейчас, не может возникнуть никакого представления о том, каким он был. В этом городе родилось огромное количество хороших людей. Например, Саша Олешко - он из Кишинева. Или Юра Николаев, который был всегда активным участником самодеятельности, театрального кружка в Доме пионеров. Мы с ним не общались - я была младше - но про него там знали все. А Николай Лебедев, именитый режиссер - он жил в соседнем дворе. Видите, каких людей земля эта рождала! Для меня этот город был из тепла, деревьев, фруктов, солнца и прекрасных людей, которые общаются между собой.

- После Кишинева вы жили в Москве, поступили здесь, хоть и не с первого раза, в Школу-студию МХАТ, работали в Московском художественном театре, а после вдруг переехали в Ленинград…

- Да, в этом городе я встретила своего второго мужа. Поехала туда по делам - и, как это бывает, любовь с первого взгляда: я влюбилась в оператора Юрия Векслера. И бросила Москву. Был август, я позвонила домой Олегу Ефремову, который был тогда художественным руководителем Московского художественного театра: «Олег Николаевич! Я ухожу из театра! - Ты что с ума сошла?! У нас столько планов! - Я выхожу замуж!». Он, зная мою влюбчивость - потому что я каждый раз влюблялась насмерть (смеется), выдержал паузу и иронично сказал: «Ну и за кого? За Векслера? Выходи!» Они работали вместе на картине «Здравствуй и прощай», и Олег Ефремов очень хорошо знал Юру. Так я осталась в Ленинграде, где живу и сейчас.

Правда о себе

- Светлана Николаевна, у вас к книгам довольно трепетное отношение…

- Меня воспитали книги. В советской школе нас часто просили написать сочинение на тему: «Всем хорошим во мне я обязан…». Я могу совершенно четко сказать, что я всем хорошим во мне обязана книгам. Я в пять лет научилась читать и читала сначала газеты, а потом, в шесть лет, прочла роман, найденный на чердаке...

- Недавно вышла ваша новая книга, и она не первая. Почему вы решили рассказать все о своей жизни - честно и откровенно?

- Причиной того, что я стала писать и издавать свои книги, стало то, что сейчас очень искажают факты - кто во что горазд. Я от этого устала. Жизни осталось не так уж и много, между нами говоря. Пока я тут - я еще, может быть, успею сказать, как это было на самом деле: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам меня носило и как я могла выстоять на этой не совсем легкой дороге...

- Название, кстати, прекрасное!

- «Я у жизни ученица» - так говорила Анна Андреевна Ахматова. На самом деле я могу повторять за ней эти слова, потому что я все время учусь. И не считаю, что этот процесс закончен или закончится когда-нибудь. Каждый день можно у любого человека чему-то научиться, и это как-то формирует твою личность…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и Геннадия Усоева