«Жаворонок» с монеткой для лидера Мордовии

Кадровый вопрос
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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район. Руководитель республики ознакомился с производственной деятельность местных сельскохозяйственных и промышленных предприятий, оценил темпы работ на крупных строительных проектах и посетил обновленный социальный центр в селе Ардатово.
Первым пунктом рабочей программы Врио Главы Мордовии стало посещение площадки ООО «Магма-Цемент», где в этом году начнется строительство цементного завода. Реализовать проект планируется за 5 лет, мощность предприятия составит 1 миллион 200 тысяч тонн цемента в год. На производстве будет создано 150 рабочих мест.
Также Артём Здунов осмотрел производственные мощности предприятия «Магма Керамик», чья продукция поставляется в 50 регионов России. Здесь производят кирпич нескольких видов и цветов, камень и брусчатку.
В селе Кочкурово напротив школы начато строительство новой спортивной площадки. По программе комплексного развития сельских территорий здесь появятся два полноценных поля: одно футбольное с искусственным покрытием, другое - для волейбола и баскетбола. Стоимость проекта - 8,5 млн рублей. Сейчас ведётся расчистка площадки и подготовка основы. Работы будут выполнены до 1 августа текущего года.
В настоящее время в селе Поводимово идет строительства водопровода в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь заменят две водонапорные башни и проведут реконструкцию водозаборных узлов. Стоимость работ - 20,9 млн рублей, из которых 20,5 млн - федеральные средства. Первый этап строительства по плану должны закончить к августу текущего года. Однако работа уже идет с опережением графика. Артём Здунов поставил задачу не тянуть со сроками, а вводить объект в эксплуатацию сразу после завершения строительных работ. «Объект важный для жизнедеятельности села, люди его ждут!» - подчеркнул лидер Мордовии.
Руководителю республики в ходе поездки представили и проект будущего Дома культуры в Поводимове. Когда Артём Здунов поинтересовался поставками строительных материалов для проекта, выяснилось, что металлоконструкции планируют закупать в другом регионе. Тогда Врио Главы РМ еще раз напомнил, что в приоритете должна быть закупка стройматериалов у местных производителей.
Далее Артём Здунов посетил поля ООО «Магма ХД». Здесь растениеводы выращивают горох. Под эту культуру в районе отдано
8 300 га земли. Артём Здунов принял участие в старте посевной кампании, проехав вместе с механизатором в кабине трактора, осуществляющего сев гороха. «Техника комфортная и современная, едет спокойно. Хоть до Ульяновской области все земли засевай», - пошутил Врио Главы Мордовии.
И уже в самом райцентре Артём Здунов осмотрел, как идет строительство нового общественного пространства в Дубенках. Благоустройство стало возможным благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Здесь преобразится центральная площадь, уложат брусчатку, проведут озеленение, в том числе высадят газон и разобьют цветники. Для отдыха жителей и гостей установят различные скамейки и большие качели для взрослых. А для детей предусмотрены карусели и игровая площадка. Работы будут завершены до 1 августа текущего года.
Рядом с центральной площадью расположен торговый комплекс. Врио Главы РМ отметил, что фасад здания находится в неудовлетворительном состоянии. «Здесь будет новое пространство, зоны отдыха. Такую красоту будут делать! А люди будут смотреть на такое здание? Это не дело. Соберите административную комиссию и рассмотрите этот вопрос», - дал поручение руководитель республики
В селе Ардатово Артём Здунов оценил работу социального центра, построенного по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках данного проекта на территории Ардатовского сельского поселения были также построены спортивные площадки, благоустроена парковая зона, проведены коммуникации (газ, дорога, водопровод) по новой улице. В социальном центре разместились администрация сельского поселения, фельдшерско-акушерский пункт, сельская библиотека, музыкальный и танцевальный классы, музей, сельский клуб с актовым залом на 160 мест. Как рассказали руководителю республики, гордостью села Ардатово являются фольклорные ансамбли «Эрзянь ава», «Лейне», которые принимают участие в фестивале «Шумбрат, Мордовия». Врио Главы РМ побеседовал с участниками художественной самодеятельности, в том числе с юными артистами, оценил мастерство народных умельцев, познакомился с местными особенностями национальной кухни. Руководителя республики угостили «жаворонками» - булочками из постного теста в виде птиц, которые традиционно пекутся в Великий пост. В «жаворонков», по старому обычаю, хозяйки прячут «секреты». Разломив угощение, Артём Здунов обнаружил там монетку. «Значит, для республики год будет хорошим!» - заверили местные жительницы лидера Мордовии.
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