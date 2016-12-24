Киллер скрывался 26 лет

Задержан последний участник расстрельной команды, совершившей убийство преподавателя МГУ им. Н.П. Огарева 32-летнего Олега Еникеева в 1995 году

На прошедшей неделе оперативники уголовного розыска задержали последнего остававшегося на свободе киллера, участвовавшего в расстреле депутата Саранского городского совета, преподавателя МГУ им. Н.П. Огарева 32-летнего Олега Еникеева.

Это знаковое для всей новейшей истории республики преступление было совершено в октябре 1995 года. Трое из расстрельной команды по приговору суда в 2014 году уже получили длительные сроки заключения. На свободе оставался только один - Сергей Ларькин. Именно он, по данным следствия, добивал контрольными выстрелами в голову Олега Еникеева прямо в университетской аудитории. Теперь Ларькин может загреметь на зону пожизненно.

Сначала официальная информация. 14 апреля сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР Управления Росгвардии задержали 47-летнего уроженца Мордовии Сергея Ларькина, обвиняемого в убийстве преподавателя Мордовского госуниверситета Олега Еникеева. Преступление было совершено в октябре 1995 года. Потерпевшего расстреляли во время лекции в аудитории.

В 2012 году оперативники уголовного розыска установили, что к убийству Олега Еникеева (в материалах дела он фигурирует в качестве лидера ОПГ) причастны участники противоборствующей преступной группы, трое из них в дальнейшем были осуждены на длительные сроки лишения свободы. Местонахождение четвертого участника расстрела - Сергея Ларькина - оставалось неизвестным.

Как установили полицейские, в начале 1995 года он выехал за пределы Мордовии. В республику вернулся с целью совершения убийства, после чего вновь покинул регион и скрывался в различных субъектах. В 2012 году Ларькин был объявлен в межгосударственный розыск.

С целью установления местонахождения обвиняемого сотрудники Управления уголовного розыска осуществили более 15 служебных выездов в регионы России. В результате комплекса мероприятий обвиняемый был задержан в Ленинградской области. Ларькин там проживал под чужими анкетными данными и документами, выданными на другое имя.

Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство представителей следствия о заключении под стражу Сергея Ларькина, который не стал отрицать свою причастность к преступлению и не возражал против заключения под стражу.

Теперь напомним о самой кровавой акции, главной целью которой было устранение лидера предпринимательского сообщества республики, сплотившего вокруг себя различные бизнес-структуры. В 1995 году у набиравшего экономическую силу Олега Еникеева возникли острые противоречия с «юго-западской» группировкой, главари которой решили устранить «высоко взлетевшего» «коммерса». Бизнес-структуры Еникеева активно развивались и все больше раздражали «юго-западских» братков, привыкших видеть в коммерсантах лишь дойных коров. А тут им наглядно демонстрировали, что развитие предпринимательства может быть гораздо выгоднее и перспективнее обычного «крышевания». В итоге депутата было решено убрать.

Алексей Блохин и Игорь Николаев (следствие назвало их лидерами «юго-западской» группировки) отдали приказ своим людям - Виктору Грушеву, Сергею Ларькину, Михаилу Аникину и Равилю Хайрову - на проведение расстрельной акции. Квартет киллеров снабдили двумя автоматами Калашникова и двумя пистолетами ТТ и отправили на операцию. По заданию старших один из стрелков должен был открыть огонь по Еникееву из автомата, а второй - сделать контрольные выстрелы из пистолета. 27 октября 1995 года команда по рации получила сигнал о начале операции. Днем доцент Еникеев читал лекцию студентам первого курса строительного факультета университета в корпусе № 4 на улице Советской. В 12:20 дверь аудитории № 204 отворилась, и через мгновение раздались выстрелы. Автоматная очередь застала преподавателя у доски. Пули изрешетили тело Еникеева насквозь. Из автомата АК-74 стрелял Равиль Хайров. Ставшие свидетелями расстрела несколько десятков студентов от испуга попрятались под столы. После этого послышалось еще несколько одиночных выстрелов - это были контрольные в голову. По данным следствия, жертву из пистолета добивал как раз Сергей Ларькин. Шансов выжить у Олега Еникеева не было, две пули попали в голову, одна поразила сердце, другие повредили внутренние органы. «Кровавая бойня продолжалась не больше нескольких десятков секунд. Во время расстрела Грушев и Аникин прикрывали своих соратников. Сделав дело, стрелки удалились. Впоследствии оружие обнаружили и изъяли в гаражном массиве недалеко от корпуса университета.

После расстрела правоохранители заявили, что раскрыть это преступление для них дело чести. Однако задержать убийц не удалось. Даже обещанное крупное денежное вознаграждение за информацию об убийстве не помогало выйти на след киллеров.

Но потом активная работа по раскрытию преступлений времен криминального разгула позволила сотрудникам уголовного розыска вычислить заказчиков громкого преступления и задержать исполнителей. Трое из участников расстрела (Грушев, Аникин и Хайров) в 2014 году получили длительные сроки заключения. В суде они признали свою вину и пояснили, что в те лихие времена руководители группировок делали им такие предложения, от которых невозможно было отказаться. За несогласие участвовать в криминальном расстреле могли попросту убрать.

Одного из главарей «юго-западских» Игоря Николаева ликвидировали свои же по приказу Блохина. Причиной стала обострившаяся борьба за власть внутри группировки «Юго-Запад». В 1996 году стрелки ночью подкараулили жертву возле дома № 10 по улице Р. Люксембург и открыли огонь из ТТ. Ранения оказались смертельными. Сам Блохин тоже был убит в криминальной разборке. Спасаясь от оппонентов, он переехал в Питер. Но и там в январе 2002 года киллеры нашли его и расстреляли в упор.