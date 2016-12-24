МФЦ Мордовии начали принимать запросы на регистрацию недвижимости, находящейся в других регионах

С внедрением Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) на территории Российской Федерации существует возможность воспользоваться экстерриториальным принципом приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов. Под экстерриториальным принципом понимается возможность обращаться с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрацией прав в офис приема-выдачи документов в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости.

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что с апреля 2021 года организован прием документов по экстерриториальному принципу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), полный перечень которых приведен в таблице:

ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 31 понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:00 до 18:00, среда с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00, без перерыва, воскресенье выходной

филиал по Ардатовскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»

431860, Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов,ул. Комсомольская, д. 126 понедельник, вторник, среда, пятница с 8:30 до 17.30,четверг с 12:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 13:00, без перерыва, воскресенье выходной

филиал по Ковылкинскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г.п. Ковылкино,ул. Пролетарская, д.70 понедельник, вторник, среда, пятница с 8:00 до 17:00, четверг с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 13:00, без перерыва, воскресенье выходной

филиал по Рузаевскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»

431440, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 28 понедельник, среда, четверг, пятница с 8:00 до 17:00, вторник с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 13:00, без перерыва, воскресенье выходной

филиал по Чамзинскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»

431700, Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Победы, д. 3 понедельник, вторник, среда, пятница с 8:00 до 17:00, четверг с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 13:00, без перерыва, воскресенье выходной

филиал по Зубово-Полянскому муниципальному району ГАУ Республики Мордовия «МФЦ»

431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район,п.г.т. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 28 понедельник, вторник, среда, пятница с 8:00 до 17:00, четверг с 12:00 до 20:00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота с 09.00 до 13.00, воскресенье выходной