Школьница из Мордовии получит специальный приз от Почты России

Почта России подвела итоги Всероссийского творческого конкурса «Мои герои большой войны». В этом году на участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок - 19 175! Это больше, чем за все 3 предыдуших года вместе взятых. Больше половины заявок поданы в номинации «Рисунок» - 10 363. Автор одного из них – Прасковья Ерофеева из п.Чамзинка - стала обладателем специального приза среди участников в возрастной категории 6-10 лет.

Конкурс организовал фонд Оксаны Федоровой при поддержке Почты России, Музея Победы, Российской государственной детской библиотеки и компании «Киноцентр». Впервые за все время проведения конкурса в нем приняли участие абсолютно все регионы России. Участники из Мордовии – в числе самых активных. В 2021 году конкурс приобрел международный формат – в Оргкомитет поступили творческие работы из Беларуси, Италии, Израиля, Нидерландов и Приднестровья.

Ценность конкурса, как отмечают организаторы, - не только показать творческий потенциал детей, а сохранить историческую память, увековечить подвиги дедов и прадедов в детских рисунках, трогательных видео-постановках, песнях и проникновенных строках стихов.

10 лучших работ в номинации «Рисунок» станут основой коллекционной серии открыток и будут презентованы на Церемонии награждения победителей 25 апреля 2021 года в Музее космонавтики.