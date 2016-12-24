В Мордовии началась подготовка к празднованию 20-летия канонизации Феодора Ушакова

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 19 апреля провел рабочее совещание по вопросам подготовки к празднованию 20-летия канонизации Феодора Ушакова. Во встрече приняли участие представители органов власти и духовенства.



Министерством культуры, национальной политики и архивного дела РМ во взаимодействии с епархиями Саранской и Мордовской митрополии подготовлен план мероприятий, приуроченных к празднованию. Основные торжества состоятся 4-5 августа. Научные, образовательные, культурно-просветительские мероприятия будут проходить в течение всего года. Так, в настоящее время ведется создание передвижной выставки. В мае состоится экологическая акция по высадке деревьев «Аллея адмирала». Волонтерские объединения проведут уборку территории Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря - Врио Главы Мордовии поддержал инициативу и заявил о готовности личного участия в этой акции. Министерству экономики, торговли и предпринимательства РМ поручено проработать туристские маршруты и организовать выездные экскурсии для кадетов военно-морских училищ.



Федор Федорович Ушаков - русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790—1798); командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирал. Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В конце своей жизни он переехал в деревню Алексеевка в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря. Там же находится его могила. 4 августа 2001 года состоялись торжества по поводу канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. 6 августа 2006 года в Саранске был торжественно открыт и освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова - одно из самых грандиозных и уникальных религиозных сооружений.