Сотрудники Кадастровой палаты Мордовии провели экологический субботник

Зима уже сдала свои права весне, но после растаявшего снега оставила в городах и весях свои непрезентабельные следы. Почистить и привести в порядок свою среду обитания уже стало доброй традицией. Сотрудники Кадастровой палаты по Республике Мордовия также провели в апреле экологический субботник.

На территории около учреждения были собраны прошлогодняя опавшая листва, весь оставшийся после зимы мусор. Трудовому энтузиазму работников кадастра способствовала и благоприятная теплая погода. Весь собранный мусор был упакован в мешки, которые вывезены на переработку по договоренности с муниципальной службой жилищно-коммунального хозяйства. Также участники субботника привели в порядок Аллею землеустроителей, которая была заложена осенью минувшего года в честь 20-летия Федеральной кадастровой палаты.

Сотрудники Кадастровой палаты Мордовии по давней традиции трепетно относятся к экологии и благоустройству окружающей среды. Уже скоро в клумбе около офиса вновь будут высажены цветы, которые не только радуют глаз, но и создают атмосферу заботливой ухоженности и домашнего уюта.