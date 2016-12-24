Сотрудники Кадастровой палаты Мордовии провели экологический субботник

Под чужой личиной
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Зима уже сдала свои права весне, но после растаявшего снега оставила в городах и весях свои непрезентабельные следы. Почистить и привести в порядок свою среду обитания уже стало доброй традицией. Сотрудники Кадастровой палаты по Республике Мордовия также провели в апреле экологический субботник.
На территории около учреждения были собраны прошлогодняя опавшая листва, весь оставшийся после зимы мусор. Трудовому энтузиазму работников кадастра способствовала и благоприятная теплая погода. Весь собранный мусор был упакован в мешки, которые вывезены на переработку по договоренности с муниципальной службой жилищно-коммунального хозяйства. Также участники субботника привели в порядок Аллею землеустроителей, которая была заложена осенью минувшего года в честь 20-летия Федеральной кадастровой палаты.
Сотрудники Кадастровой палаты Мордовии по давней традиции трепетно относятся к экологии и благоустройству окружающей среды. Уже скоро в клумбе около офиса вновь будут высажены цветы, которые не только радуют глаз, но и создают атмосферу заботливой ухоженности и домашнего уюта.
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