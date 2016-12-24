Наталья Помелова брала взятки?

В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержана бывшая председатель Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия

Следственный комитет по РМ расследует обещающее стать громким уголовное дело сразу по нескольким статьям - дача взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки.

По данным следствия, в 2016-2017 годы несколько жителей республики для включения в список молодых семей-претендентов на получение государственной поддержки в виде социальной выплаты на строительство или приобретение жилья передавали взятки денежными средствами в Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия. В настоящее время в рамках расследования установлены пять таких фактов, сумма незаконного денежного вознаграждения варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей.

В ходе производства следственных действий получены данные о том, что взятки передавались Наталье Помеловой, занимавшей в то время должность председателя Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия. В настоящее время она задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено следственными органами на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательств. Устанавливаются роли всех лиц, причастных к совершению преступлений, и сумма незаконно полученного денежного вознаграждения должностным лицом по каждому эпизоду. Расследование продолжается.

Справка «ВС»

Помелова Наталья Александровна.

Родилась 19 октября 1976 года.

В 1994 году закончила школу № 37 г. Саранска.

В1999 году окончила историко-социологический институт Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва по специальности «Социальная работа» по специализации «Социальная работа с молодежью».

С 1998 г. по 2000 г. – помощник ректора по работе с молодежью – председатель студенческого совета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.

С 2000 г. по 2003 г. – заместитель директора по молодежным программам Мордовского республиканского молодежного центра.

С 2004 г. – заместитель председателя Мордовского республиканского молодежного общественного движения «Созидание».

С 2003 г. по 2013 г. – заместитель директора по внеучебной работе Историко-социологического института в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва».

В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук на тему «Студенческое самоуправление как социальный институт».

С 2008 г. по декабрь 2013 г. - доцент кафедры социологии.

Указом Главы Республики Мордовия от 16 декабря 2013 года №319-УГ назначена председателем Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи.

Указом Главы Республики Мордовия от 30 января 2019 года № 22-УГ назначена Первым заместителем Министра – начальником Управления по делам молодёжи Министерства спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия.

За активную работу по развитию молодежного движения Республики Мордовии в 2000 году объявлена Благодарность Главы Республики Мордовия.

За вклад в реализацию государственной молодёжной политики РФ в 2001 году была награждена Благодарностью Министерства образования РФ.

В 2010 году награждена почетной грамотой Правительства Республики Мордовия за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, активную научную и учебно-методическую работу и Благодарностью Главы Республики Мордовия.

Замужем, воспитывает двух дочерей.