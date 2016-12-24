Артём Здунов принял новые кадровые решения

Вопрос на 100 тысяч
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
16 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал Указы о новых кадровых назначениях. На должность исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства РМ назначен Хайруллин Инсаф Рашитович. На должность заместителя руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ назначена руководитель пресс-службы Главы РМ Башкирцева Елена Васильевна.
Также подписано Распоряжение Врио Главы РМ о назначении на должность помощника Главы РМ Тихоновой Елены Владимировны.
И еще одно назначение. Валерий Маресьев стал государственным советником Главы РМ. Ранее Валерий Валерьевич занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Главы РМ.
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
Лидер Мордовии Артём Здунов, легендарные спартаковцы и известные футбольные блогеры выйдут на поле стадиона «Мордовия Арена»
Министра Медянкина взяли за хищение трех миллионов рублей
В Мордовии всем жителям старше 65 лет с диагнозом «ковид» будет предлагаться госпитализация
Фигуранты громких уголовных дел меняют «прописку»
Экс-директор Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает получения взяток
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
В Мордовии комплекс «Дорожный пристав» в потоке движения выявляет автомобили должников
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив