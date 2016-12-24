Артём Здунов принял новые кадровые решения

16 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал Указы о новых кадровых назначениях. На должность исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства РМ назначен Хайруллин Инсаф Рашитович. На должность заместителя руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ назначена руководитель пресс-службы Главы РМ Башкирцева Елена Васильевна.

Также подписано Распоряжение Врио Главы РМ о назначении на должность помощника Главы РМ Тихоновой Елены Владимировны.

И еще одно назначение. Валерий Маресьев стал государственным советником Главы РМ. Ранее Валерий Валерьевич занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Главы РМ.