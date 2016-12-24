Пик паводка пройден, в центре внимания - возгорание сухой травы

16 апреля Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по РМ Андреем Наумовым. Темами для обсуждения стали ситуация с паводком и введение на территории республики противопожарного режима.



Андрей Наумов доложил Врио Главы, что ситуация с паводком остается стабильной. Несмотря на негативные начальные прогнозы, сейчас специалисты с уверенностью говорят, что пик пройден, а вода местами или уже убывает, или начнет убывать со дня на день.



Установившаяся аномально жаркая для середины апреля погода провоцирует ежедневно большое количество возгораний сухой травы на территории всего региона. Зафиксированы случаи, когда огонь практически подбирался к жилым домам и надворным постройкам. 15 апреля пожарные бригады совершили 130 выездов только на подобные тушения. Во всех случаях причиной ЧП становился человеческий фактор: умышленные поджоги или неаккуратность при обращении с огнем. За последнюю неделю совершено более 400 выездов на эти тушения.



Подписано постановление о введении на территории Мордовии противопожарного режима. Он вступает в силу 17 апреля с 00.00. При таком режиме вдвое увеличиваются штрафные санкции за любые даже потенциально пожароопасные правонарушения, а МЧС получает дополнительные полномочия для оперативного решения проблем.



На оперативном штабе, состоявшемся ранее, Артём Здунов также обратил внимание глав муниципальных районов на необходимость постоянного контроля за ситуацией с палом сухой травы и призвал принять все меры для предотвращения пожаров.