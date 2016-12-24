На территории Саранска с 17 апреля вводится особый противопожарный режим

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия с 17 апреля до 31 мая 2021 года на территории республики будет действовать особый противопожарный режим.

Во время действия особого противопожарного режима запрещается разводить огонь, костры, сжигать мусор на приусадебных участках рядом со сгораемыми строениями. Для высыпания золы и углей необходимо выделять специальные площадки с ограждениями на расстоянии не ближе 10 метров от зданий.

Нарушители требований пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности по части второй статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Указанная норма предусматривает применение штрафных санкций на граждан до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – до четырехсот тысяч рублей.

По поручению Главы города Петра Тултаева сформированы рабочие группы, в состав которых входят сотрудники Администрации Саранска, представители правоохранительных органов и МЧС. Профилактические группы начали мониторинг с 13 апреля. Во время рейдов они проводят разъяснительную работу с населением, а также проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.