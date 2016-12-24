Министр Седов отправлен в отставку

15 апреля врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал Указ об освобождении от исполнения обязанностей заместителя Председателя Правительства – министра промышленности, науки и новых технологий Александра Седова. Он возглавлял одно из ключевых министерств Мордовии с 2010 года.

Справка «ВС»

Александр Седов в 1998 году окончил с отличием экономический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева по специальности – «финансы и кредит». В 2001 г. окончил очную аспирантуру. В 2005-2008 гг. обучался в школе кадрового резерва Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих кадров.

С 2000 г. работал экономистом, заместителем главного бухгалтера ОАО «Саранский завод «Резинотехника». В 2002 г. назначен главным бухгалтером, в 2006 г. - директором по экономике и финансам ОАО «Саранский завод «Резинотехника».

С июля 2009 г. старший советник Главы Республики Мордовия.

24 ноября 2010 г. назначен Министром промышленности Республики Мордовия.

22 мая 2012 года назначен Министром промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия.

Женат, воспитывает сына.