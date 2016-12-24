В Мордовии участников экологических мероприятий от ОНФ ждут призы

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия с 15 апреля по 15 мая проводят экологическую акцию «Сохраним природу вместе». Мероприятие пройдет в три этапа. Все участники получат Благодарности, а самых активных ждут призы.

На первом этапе, который пройдет с 15 по 23 апреля, Народный фронт приглашает всех желающих принять участие в сборе макулатуры. Старую ненужную бумагу можно принести с 9 до 18 часов по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинет 109.

Второй этап будет проходить с 26 по 30 апреля и включает активное участие граждан в субботниках по уборке дворовых территорий, улиц или скверов. на личных страницах соцсетей размещайте свои видео или фотографии до и после уборки с хештегом #ЭкоакцияОНФМордовия.

На третьем этапе - с 10 по 14 мая активисты ОНФ вместе с жителями Саранска и республики планируют посадку деревьев. Фото также размещайте с хештегом #ЭкоакцияОНФМордовия

Подведение итогов экологических мероприятий в рамках акции «Сохраним природу вместе» состоится 17 мая. Информация о победителях будет размещена в социальных сетях группы ОНФ в Республике Мордовия.

Просим вас принять активное участие!