В Мордовии участников экологических мероприятий от ОНФ ждут призы

«Не брала!»
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Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия с 15 апреля по 15 мая проводят экологическую акцию «Сохраним природу вместе». Мероприятие пройдет в три этапа. Все участники получат Благодарности, а самых активных ждут призы.
На первом этапе, который пройдет с 15 по 23 апреля, Народный фронт приглашает всех желающих принять участие в сборе макулатуры. Старую ненужную бумагу можно принести с 9 до 18 часов по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинет 109.
Второй этап будет проходить с 26 по 30 апреля и включает активное участие граждан в субботниках по уборке дворовых территорий, улиц или скверов. на личных страницах соцсетей размещайте свои видео или фотографии до и после уборки с хештегом #ЭкоакцияОНФМордовия.
На третьем этапе - с 10 по 14 мая активисты ОНФ вместе с жителями Саранска и республики планируют посадку деревьев. Фото также размещайте с хештегом #ЭкоакцияОНФМордовия
Подведение итогов экологических мероприятий в рамках акции «Сохраним природу вместе» состоится 17 мая. Информация о победителях будет размещена в социальных сетях группы ОНФ в Республике Мордовия.
Просим вас принять активное участие!
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